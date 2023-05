Sachsen 33 Menschen aus defektem Lift gerettet Stand: 21.05.2023 17:02 Uhr

Mehrere Stunden lang stand ein Sessellift im sächsischen Vogtland still. Die Betreiberin löste einen Großalarm aus, 33 Menschen wurden abgeseilt. Der Einsatz lief laut Rettungskräften "sehr gut".

Von MDR SACHSEN

In Schöneck im Vogtland sind am Sonntag über 30 Menschen aus einem defekten Skilift gerettet worden. Die Anlage war wegen eines technischen Defekts stehen geblieben und 33 Menschen, darunter einige Kinder, saßen im Sessellift in 15 Metern Höhe fest. Die Betreiberin löste daraufhin Großalarm aus. Laut Reporterangaben rückten die Bergrettung, die Feuerwehr Schöneck, das Technische Hilfswerk und die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Plauen an.

Die Einsatzkräfte seilten sich zu den Sesseln ab oder zogen sich mit Muskelkraft zu den Skiliften nach oben. Jeder bekam eine Schürze umgelegt und wurde sanft zu Boden gelassen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Alle Betroffenen seien ruhig geblieben. Die Einsatzkräfte und die Geschäftsführerin blieben nach Reporterangaben ebenfalls entspannt.

Keine Verletzten

Solche Einsätze werden regelmäßig geübt. "Aus meiner Sicht ist jetzt der Ernstfall - auch in meiner Amtsperiode der erste - sehr gut gelaufen", sagt Schönecks Bürgermeisterin Isa Suplie. "Niemand wurde verletzt. Der Notarzt war vor Ort, aber kam nicht zum Einsatz. Wir sind froh, dass alles so gelaufen ist."

MDR (ali)