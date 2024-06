Leichenfund in Sachsen Vermisstes Mädchen tot aufgefunden Stand: 12.06.2024 13:59 Uhr

Traurige Gewissheit: Das seit mehr als einer Woche vermisste Mädchen aus Döbeln ist tot. Das hat die Obduktion einer Leiche ergeben, die am Dienstag in einem Waldstück gefunden wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittelnden wurde die neun Jahre alte Valeriia getötet. Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt es nicht. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Bei der am Dienstag tot gefundenen Person handelt es sich um die seit mehr als einer Woche vermissten neun Jahre alte Valeriia. Die Polizei teilte mit, es gebe Hinweise, dass das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Es werde wegen eines Tötungsverbrechens ermittelt, hieß es. Ein Sexualdelikt liege aber offenbar nicht vor.



Es würden bei den Ermittlungen auch bekannte Mehrfachtäter überprüft, so die Ermittler. Noch gebe es keinen Tatverdächtigen. Man konzentriere sich nun bei den Ermittlungen auf den sozialen Nahbereich der Familie. Der genaue Todeszeitpunkt des Kindes stehe noch nicht fest. Laut ersten Erkenntnissen war der Fundort wahrscheinlich der Tatort, sagte die Ermittler auf Nachfrage von Journalisten. Die Ermittelnden zeigten sich von dem Verbrechen erschüttert.

Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, den Täter zu ermitteln. Das sind wir Valeriia und ihrer Familie schuldig. Carsten Kaempf, Chemnitzer Polizeipräsident |

Schulpsychologen im Einsatz

Nach dem Fund der Leiche sind seit Mittwoch mehrere Schulpsychologen für einen Kriseneinsatz an der betroffenen Grundschule in Döbeln. Sie stehen Lehrern und Schülern zur Seite und bieten Gespräche an, sagte der Sprecher des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt. Voraussichtlich werden sie ihre Arbeit auch am Donnerstag fortsetzen.

Diese Grundschule hat Valeriia bis zu ihrem Verschwinden vor mehr als einer Woche besucht.

Polizei informiert über Details

Am Dienstag hieß es zunächst, man prüfe, ob es sich um die vermisste Neunjährige aus Döbeln handele. Die Kriminalpolizei und eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) ermittelten an der Fundstelle, hieß es. In der Nacht hat die Obduktion die Gewissheit gebracht, dass es sich um das verschwundene Kind handelt.

Die Kinderleiche war am Dienstag bei einer Suchaktion "abseits jeglicher Waldwege, tief im Unterholz" gefunden worden, sagte die Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz, Mandy Kürschner. Das Waldgebiet liegt zwischen Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf. Einsatzkräfte hatten am Dienstag dort gezielt nach der seit mehr als einer Woche verschwundenen Valeriia gesucht.

Keine Spur trotz Vermisstenmeldungen

Das Mädchen, das aus der Ukraine stammte und mit seiner Mutter seit 2022 in Döbeln lebte, war zuletzt am 3. Juni gesehen worden. Sie war auf dem Weg zur Grundschule, kam dort aber nie an. Auch eine Vermisstenmeldung in den Fernsehsendungen "Aktenzeichen XY ungelöst" und "Kripo live" hatte keine konkreten Hinweise gebracht. Laut Polizei ist bislang weiter unklar, ob das Kind auf dem Weg zur Schule wie üblich in einen Bus gestiegen war. Die Ermittlungen liefen dazu noch. Nach Angaben der Polizei hatte sich vergangene Woche eine Zeugin gemeldet, die am Tag von Valeriias Verschwinden Schreie in dem Waldgebiet gehört haben will, in dem neun Tage später die Leiche gefunden wurde.

Ermittlungen gegen Schule laufen

Als Valeriia am 3. Juni nicht wie üblich von der Schule zurückkehrte, alarmierte ihre Mutter die Polizei. Die Schulaufsichtsbehörde ermittelt gegen die Schule des Mädchens. Es werde geprüft, warum die Meldekette nicht eingehalten worden sei. Die Schule soll weder der Mutter noch der Polizei mitgeteilt haben, dass das Mädchen an dem Montag nicht in der Schule angekommen sei.

Laut Polizei werde die Mutter des getöteten Mädchen derzeit psychologisch betreut. Es bestehe ferner Kontakt zum Vater, der in der Ukraine lebt und laut als Soldat an der Front dient. Aus Gründen der Persönlichkeitsrechte wurden keine weiteren Angaben zur Familie gemacht.

