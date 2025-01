Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 ist eröffnet "Enorm viel zu entdecken an kultureller Vielfalt" Stand: 18.01.2025 19:03 Uhr

Chemnitz hat mit einem Festakt in der Oper offiziell das Programm zur Kulturhauptstadt Europas 2025 eröffnet. Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Rede vor 700 geladenen Gästen die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt. Als nächstes Highlight findet am Abend eine Open-Air-Show am Karl-Marx-Monument statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Menschen. Bis Jahresende sind unter dem Motto "C the Unseen" über tausend Veranstaltungen geplant.

Von MDR Kulturdesk

Mit einem Festakt in der Oper hat Chemnitz das Jahr als Kulturhauptstadt Europas feierlich eingeläutet.

Zur Eröffnung finden noch bis zum Abend zahlreiche Konzerte, Aktionen und eine Open-Air-Show statt.

Im Kulturhauptstadtjahr wird in Chemnitz und der Region mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Die sächsische Stadt Chemnitz hat am Nachmittag offiziell ihr Programm als Kulturhauptstadt Europas 2025 eröffnet. Beim Festakt im Chemnitzer Opernhaus rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu auf, die sächsische Stadt zu entdecken: "Wer Chemnitz bisher nicht gesehen hat, wer es nicht kannte, der hat bereits viel verpasst." Es gebe in der Kulturhauptstadt "enorm viel zu entdecken an kultureller Vielfalt". Mit Blick auf die rechtsextremen Ausschreitung 2018 komme es nun darauf an, in den Dialog zu treten, aus "Unterschieden zu lernen und gemeinsam etwas Zukunftsweisendes zu entwickeln", sagte Steinmeier.

Beim Festakt waren rund 700 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zusammengekommen. Wie die Veranstalter mitteilten, waren neben Bundespräsident Steinmeier auch Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der EU-Kommissar für Kultur, Glenn Micallef, anwesend.

Große Open-Air-Show am Marx-Monument

Als nächster Höhepunkt nach dem Festakt gilt eine abendliche Open-Air-Show am Karl-Marx-Monument, bei der ab 19 Uhr unter anderem die Musiker Bosse, Fritz Kalkbrenner und Paula Carolina auftreten werden. Zu den Eröffnungsveranstaltungen am Samstag erwarten die Organisatoren insgesamt mehrere Zehntausend Menschen.

In der Innenstadt finden schon seit dem Nachmittag auf drei Bühnen Konzerte und Auftritte statt. Zu erleben waren bislang etwa die Gundermann-Band um Schauspieler Alexander Scheer und Regisseur Andreas Dresen und die Chemnitzer Initiative "Tanzende Nachbarn" für Menschen über 60. Den Veranstaltern zufolge werden noch weitere Künstlerinnen und Künstler auftreten, darunter der argentinische Bandoneon-Musiker Omar Massa und die Popsängerin Dilla.

Alexander Scheer (links) und Andreas Dresen am Samstag beim Soundcheck für die Eröffnung der Kulturhauptstadt.

Partys und Programm in ganz Chemnitz

Geplant ist außerdem eine Aktion unter dem Titel "Mitziehen", bei der 120 Freiwillige um 18 Uhr eine historische Dampflokomotive durch die Innenstadt ziehen wollen. Dies soll auf die Industriegeschichte von Chemnitz verweisen. Bei einer "Küche der Nationen" können Besucherinnen und Besucher den Angaben nach die kulinarische Vielfalt der Stadt entdecken. Parallel stellen sich in der Stadthalle tagsüber etwa 60 Kulturhauptstadtprojekte vor.

Ausklingen soll der Eröffnungstag mit einem Rave in der Innenstadt und verschiedenen Partys in mehreren Clubs. Am Sonntag werden ein Gottesdienst und ein Diskussionsforum unter dem Titel "Und jetzt? – Europa!" veranstaltet.

Freiwillige wollen die Hartmann-Lok am Samstag durch die Chemnitzer Innenstadt ziehen.

Der Einlass für die große Eröffnungshow hat um 17 Uhr begonnen. Den Veranstaltern zufolge gibt es an den Eingängen Sicherheitskontrollen. Da auf dem Areal nur Platz für etwa 20.000 Menschen sei, werde die Show auf Bildschirmen an anderen Stellen in der Innenstadt übertragen. Der MDR überträgt die Show live in der ARD Mediathek.

Die Eröffnungsshow wird rund um das Karl-Marx-Monument in der Chemnitzer Innenstadt stattfinden.

Parallel zu den Eröffnungsveranstaltungen waren am Samstag mehrere Demonstrationen angemeldet. Nach Schätzungen von MDR-Reportern nahmen an einer Kundgebung der rechtsextremen Freien Sachsen rund 400 Menschen teil. Zu einer Gegendemonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes kamen demnach mehr als 1.000 Menschen.

Mehr als 1.000 Veranstaltungen in Chemnitz

Das Kulturhauptstadtjahr 2025 steht in Chemnitz unter dem Motto "C the Unseen". Bis zum Jahresende sind über tausend Veranstaltungen in Chemnitz und der Umgebung geplant. Zum Programm gehören unter anderem eine Ausstellung zum norwegischen Maler Edvard Munch und das Projekt "3.000 Garagen", das sich am Beispiel von tausenden zu DDR-Zeiten gebauten Garagen mit dem Thema Ost-Identität beschäftigt.

Mit dem Kunst- und Skulpturenweg Purple Path will die Kulturhauptstadt im Umland Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern wie Jan Kummer oder Osmar Osten präsentieren. Eine geplante grenzüberschreitende Radtour soll an die einstige Internationale Friedensfahrt erinnern. Geplant sind außerdem etliche Festivals etwa zu Demokratie, Straßen- und Gegenwartskunst sowie Veranstaltungen für Familien.

Als ein Schwerpunkt gilt die Europäische Werkstatt für Kultur und Demokratie, die mit vielen kleinen Projekten in das Programm einfließen wird. Ziel ist laut den Organisatoren, damit die Zivilgesellschaft zu stärken.

Der Auftakt für die Wiederbelebung der Friedensfahrt 2025 wurde bereits im vergangenen Jahr geprobt.

Kulturhauptstadt rechnet mit Millionen Besuchern

Einige Veranstaltungen zum Kulturhauptstadtjahr haben bereits begonnen, darunter eine Ausstellung zum Bergbau im Staatlichen Museum für Archäologie sowie die Schau "Reform of Life" in den Kunstsammlungen Chemnitz.

An dem Programm des Kulturhauptstadtjahres beteiligen sich insgesamt 38 Städte und Gemeinden in der Region sowie unzählige lokale Akteurinnen und Akteure, darunter Kulturinstitutionen ebenso wie Freiwillige, Vereine, Demokratieinitiativen und internationale Partner aus 40 Ländern. Insgesamt rechnen die Organisatoren 2025 mit zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern.

Das Museum für Archäologie Chemnitz widmet sich mit der Ausstellung "Silberglanz und Kumpeltod" dem Bergbau.

Erste Kulturhauptstadt Europas in Sachsen

Chemnitz ist die erste Stadt in Sachsen, die zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt worden ist. Der Titel wird seit 1985 von der Europäischen Union vergeben. Bislang wurden damit in Deutschland Essen (2010), Weimar (1999) und West-Berlin (1988) ausgezeichnet. 2025 ist neben Chemnitz auch das slowenisch-italienische Nova Gorica/Gorizia Europas Kulturhauptstadt.

Quellen: MDR KULTUR (Grit Krause), EPD, DPA, AFP; redaktionelle Bearbeitung: vp, hki, lig