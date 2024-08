Polizeieinsatz in Leipzig Rechtsextremer Protest gegen CSD abgebrochen Stand: 17.08.2024 13:13 Uhr

Der CSD in Leipzig ist unter erhöhter Polizeipräsenz gestartet. Die Geschehnisse beim Christopher Street Day in Bautzen vergangene Woche haben zu den verstärkten Sicherheitsvorkehrungen geführt. Die Organisatoren der bunten Parade hatten bereits im Vorfeld Hasskommentare über soziale Netzwerke erhalten. Eine rechte Demo mit Hunderten Teilnehmenden wurde mittlerweile abgesagt.

Von MDR SACHSEN

Die rechtsextreme Demo gegen den CSD in Leipzig ist abgesagt worden. Wie die Polizei über ihren Twitterkanal mitteilte, hat der Versammlungsleiter nach einem Gespräch mit der Versammlungsbehörde die Demonstration selbst abgesagt. Es seien Verstöße gegen das Strafgesetzbuch und das Versammlungsgesetz registriert worden. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wurde aus der Versammlung unter anderem die Parole "Ausländer raus!" skandiert. Einzelne Teilnehmer hätten den Hitlergruß gezeigt, hieß es von der Polizei.

Die Teilnehmenden der rechten Versammlung werden seit Samstagvormittag auf dem Leipziger Hauptbahnhof von der Polizei eingekesselt. Die mehreren Hundert Teilnehmenden werden den Angaben zufolge polizeilich registriert. Die Behörden haben aufgrund der Vorkommnisse weitere Versammlungen, die im Kontext stehen oder als Ersatzveranstaltungen dienen könnten, im Stadtgebiet untersagt. Die Teilnehmer sind aufgefordert, die Stadt nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zu verlassen, heißt es von der Bundespolizei.

Hunderte Teilnehmer einer rechten Versammlung sind auf dem Leipziger Hauptbahnhof eingekesselt worden.

Mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz

Der CSD in Leipzig ist am Samstag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit einem großen Polizeieinsatz gestartet. Mehrere Hundertschaften der sächsischen Polizei sowie aus anderen Bundesländern sind im Einsatz. Wie viele Beamte genau im Einsatz sind, teilte die Polizei zunächst nicht mit, verwies aber auf bereitgestellte Hubschrauber, Wasserwerfer und Lautsprecherfahrzeuge.

Ursprünglich sei man von einem ruhigen und friedvollen CSD wie in den vergangenen Jahren ausgegangen. Mit Blick auf den CSD in Bautzen, bei dem es große rechte Proteste gegen die Demo gab, und den angekündigten Gegenprotesten der rechten Szene heute in Leipzig, sei das Gefährdungspotential viel höher, hieß es.

Initiative macht gegen rechte Versammlung mobil

Bereits am Vormittag hatten sich an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs nach Angaben der Bundespolizei rund 350 Menschen in einer rechten Demo unter dem Motto "Weiß, normal und hetero" versammelt. Gegen die Versammlung machte Reporterangaben zufolge ein Gegenprotest am gleichen Ort von der Initiative "Leipzig nimmt Platz" mit rund 500 Menschen mobil.

Mehrere Hundert Teilnehmende einer rechtsextremen Versammlung waren am Samstagvormittag auf dem Leipziger Hauptbahnhof angekommen.

Die Polizei war Herr der Lage, sagte Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau: "Wir konnten die beiden Gruppen bereits bei der Anreise gut trennen und haben die Lage unter Kontrolle." Der Gegenprotest wollte ein deutliches Zeichen gegen die rechten Störer setzen, sagte Mitorganisatorin Irena Rudolph-Kokot: "Wir sagen: 'Heute wird es keine Bilder geben wie aus Bautzen'".

Am Westausgang des Leipziger Hauptbahnhofs am Willy-Brandt-Platz hat sich ein Gegenprotest gegen eine Versammlung der rechten Szene formiert. Laut dem Reporter zeigt die Polizei in der Leipziger Innenstadt bereits verstärkte Präsenz.

CSD-Demo als Höhepunkt der Aktionswoche

Die CSD-Demonstration am Samstag begann mit einer Kundgebung auf dem Augustusplatz. Mit vor Ort ist auch die Journalistin Georgine Kellermann - eine der bekanntesten Transfrauen Deutschlands. "Es ist eine Verpflichtung für mich zum CSD zu gehen, weil ich glaube, dass Sichtbarkeit endlich wichtig ist", sagte Kellermann.

Die Journalistin Georgine Kellermann will in Leipzig Präsenz zeigen, um für eine vielfältige Gesellschaft einzutreten.

Mittlerweile ist der Demo-Zug durch die Stadt gestartet. Am Nachmittag soll es ein Straßenfest mit Bühnenprogramm geben. Die heutige Demo zum Christopher Street Day findet im Rahmen der CSD-Woche statt.

