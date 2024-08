Sachsen CSD in Bautzen nur mit Polizeischutz möglich Stand: 10.08.2024 15:49 Uhr

Am Freitag hatten die Veranstalter des CSD bereits die Party am Abend abgesagt. Grund waren zwei angemeldete Gegendemonstrationen rechter Gruppen, sagte Mitorganisator Jonas Löschau MDR SACHSEN. Am Nachmittag bahnte sich der bunte CSD-Zug aber ohne Zwischenfälle seinen Weg durch Bautzens Innenstadt. Einsatzkräfte der Polizei hielten dabei rechte Gegendemonstranten auf Abstand.

Mehr als tausend Menschen haben am Sonnabend in Bautzen den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Das waren deutlich mehr als die Veranstalter zunächst erwartet hatten. Zum Vergleich: Zum ersten CSD im vergangenen Jahr waren 350 Teilnehmer gekommen. Um die kleine queere Community in der Oberlausitz zu unterstützen, reisten zum zweiten CSD mehrere Hundert Teilnehmer von auswärts an.

Kurz bevor der Demonstrationszug sich gegen 14 Uhr in Bewegung setzte, bedankte sich Mit-Organisator Jonas Löschau bei den Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen und die Unterstützung aus anderen Städten. "Es ist verdammt cool und wichtig, dass ihr hier seid, weil ihr allen Leuten ein besseres Gefühl gebt."

Christopher Street Day Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse am 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar «Stonewall Inn» in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.

Aftershowparty aus Sicherheitsgründen abgesagt

Einen Tag zuvor hatten die Veranstalter die Aftershowparty wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Grund waren zwei angemeldete Gegendemos rechter Gruppen und befürchtete Störungen durch CSD-Gegner, wie Mitorganisator Jonas Löschau MDR SACHSEN sagte. "Wir haben in der Kürze der Zeit nicht die Ressourcen, die Sicherheit so aufzustellen, allen Teilnehmenden eine sichere Veranstaltung gewährleisten zu können."

Partystimmung herrschte aber trotzdem. Vor allem zum Ende der Demonstration wurde auf dem Postplatz von Bautzen noch einmal ausgiebig getanzt.

Eine Frau hält ein Schild in die Kamera auf dem steht: bunt statt braun

Rechte Gegendemonstranten und großes Polizeiaufgebot

Bei der Anreise kam es am Bahnhof Dresden-Neustadt und am Dresdner Hauptbahnhof zu einem Aufeinandertreffen von linken und rechten Gruppen. Die Bundespolizei berichtet, dass sie gegen Mittag rund 150 Linke und eine Gruppe von 50 Rechten am Hauptbahnhof trennen musste und die Gruppen in unterschiedlichen Zügen nach Bautzen begleitete.

Bei den rechten Demonstrationen in Bautzen wurden von der Polizei in Bautzen 680 Teilnehmer gezählt. "Als der CSD-Zug an den Gegendemonstranten vorbeiging, wurde es zwar laut, es gab aber keine nennenswerten Zwischenfälle", sagte eine Polizeisprecherin. Neben Beamten aus Görlitz und Bautzen seien Beamte der Bundes- und Bereitschaftspolizei im Einsatz, auch mit Hunden. Zur konkreten Anzahl der eingesetzten Kräfte machte sie keine Angaben.

