Dresden Bewegung an Carolabrücke - Elbe erneut gesperrt Stand: 18.02.2025 13:38 Uhr

Eigentlich sollten seit heute Güterschiffe wieder ohne Anmeldung die Carolabrücke in Dresden passieren dürfen. Es kam anders: Hochsensible Messetechnik hat Bewegungen festgestellt. Der Fluss ist gesperrt.

Von MDR SACHSEN

Die Elbe in Dresden ist am Dienstag wieder für die Binnenschifffahrt gesperrt worden. Der stellvertretende Amtsleiter Helko Fröhner vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe sagte, die Durchfahrt unter der Carolabrücke sei vorerst nicht mehr möglich. Das an den beiden noch stehenden Zügen der Brücke angebrachte Messsystem, mit dem der Zustand des Bauwerks permanent überwacht wird, habe angeschlagen. Das bedeute, dass es Bewegung gebe. Die Abrissarbeiten sind gestoppt.

An der Carolabrücke wurde die Fahrrinne für die Durchfahrt von Schiffen vorbereitet. Vorerst ist das aber nicht möglich, weil die Bewegung der Brücke festgestellt wurden. (Archivbild)

Das installierte Schallemmissionsmonitoring hat (...) Spannstahlbrüche an der mittleren Stütze D in den Brückenzügen A und B festgestellt. Landeshauptstadt Dresden |

Am Dienstagfrüh wurden in Dresden Temperaturen von knapp minus 11 Grad Celsius gemessen, wie aus Daten von Kachelmannwetter hervorgeht.

Erleichterung für Güterschifffahrt ausgesetzt

Erst vor drei Wochen war die Passage für die Binnenschifffahrt unter Auflagen freigegeben worden. Eigentlich sollten ab Dienstag Güterschiffe wieder ohne Voranmeldung die Dresdner Carolabrücke passieren dürfen - vormittags Richtung Bad Schandau und nachmittags Richtung Meißen. Am 11. September war der Teil der Carolabrücke mit den Straßenbahngleisen ohne Vorwarnung eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Der Abriss zieht sich, über die Planungen für den Wiederaufbau wird noch diskutiert.



MDR (lam/msk)