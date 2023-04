Bilanz der Leipziger Buchmesse "Ein fulminantes Comeback" Stand: 30.04.2023 16:15 Uhr

Mit prominenten Gästen wie Angela Merkel und Sebastian Fitzek sowie hunderttausenden Besucher*innen ist die Buchmesse 2023 zu Ende gegangen. Parallel fand auch die Manga-Comic-Con wieder statt. Es war die erste Buchmesse in Leipzig nach drei Jahren Corona-Pause.

Fast so viele Menschen wie vor der Corona-Pandemie haben die Buchmesse in diesem Jahr besucht.

Die Leipziger Buchmesse ist mit überraschend hohen Besucherzahlen zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, kamen insgesamt 274.000 Besucher*innen zum Messegelände und zum dazugehörigen Festival "Leipzig liest". Das sind fast so viele Besucher*innen wie vor der Corona-Pandemie. Drei Jahre hatte die Messe nicht stattfinden können. 2019 waren 286.000 Tickets verkauft worden, für dieses Jahr hatten die Veranstalter nur mit halb so vielen verkauften Tickets gerechnet.

Buchmessedirektor Oliver Zille nannte die diesjährige Buchmesse ein "fulminantes Comeback" und zog eine positive Bilanz: "Die Leserinnen und Leser haben sich ihre Messe zurückerobert. Die Grundidee der Leipziger Buchmesse – Sichtbarkeit für Literatur und für Bücher zu schaffen – ist wunderbar aufgegangen – und das in einer sehr herzlichen und entspannten Atmosphäre."

"Die Buchmesse war ein großes Fest der Literatur", sagte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Wie sehr die Messe allen gefehlt habe, würden die vielen emotionalen Worte der letzten Tage zeigen, begründete Buhl-Wagner. Auch Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zeigte sich begeistert: Nach drei Jahren schmerzvoller Pause, habe sich die Messe erneut als bedeutendes Forum für die Branche gezeigt, erklärte sie.

Sebastian Fitzek, El Hotzo und Angela Merkel zu Gast

Die Besucher*innen hatten zahlreiche Gelegenheiten, ihre Lieblingsautor*innen bei Gesprächsrunden, Lesungen und Signierstunden zu erleben. Bestellerautoren wie Sebastian Fitzek haben die Begegnung mit ihrem Publikum genossen: "Die Leipziger Buchmesse ist und bleibt zum Glück eine Publikumsmesse. Worauf es ankommt sind immer nur die Leserinnen und Leser", erzählte er unserem MDR KULTUR-Reporter auf der Messe. Und weiter: "Es ist einfach eine Freude, dass das Buch noch so ein Interesse weckt. Gerade nach Corona, wo man denken könnte, jetzt netflixen und streamen alle nur noch, aber dem ist nicht so."



Auch bei Internet-Superstar El Hotzo drängten sich die Fans bei seinen Veranstaltungen. Der Influencer hatte seinen Debütroman "Mindset" auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt.



Ex-Kanzlerin Angela Merkel sprach am Samstagabend im Schauspiel Leipzig über ihre Memoiren. Nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft gehe es ihr gut, sagte die Altkanzlerin auf der Buchmesse-Veranstaltung. Themen des Gesprächs waren unter anderem ihre ostdeutschen Wurzeln, kontroverse Entscheidungen sowie die Abhängigkeit von russischem Gas.

Preis der Leipziger Buchmesse für Dinçer Güçyeter

Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ging am Donnerstag an Dinçer Güçyeter für seinen Roman "Unser Deutschlandmärchen". Güçyeter bedankte sich in einer emotionalen Rede vor allem bei seiner Frau, die er extra dafür auf die Bühne holte.

In der Kategorie "Sachbuch/Essayistik" wurde die Autorin Regina Scheer für die Biografie "Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution" ausgezeichnet. In der Kategorie "Übersetzung" setzte sich Johanna Schwering durch. Sie hat den Coming-of-Age-Roman "Die Cousinen" von Aurora Venturini aus dem argentinischen Spanisch ins Deutsche übertragen.

Cosplay-Freude auf der Manga-Comic-Con

Zusammen mit der Leipziger Buchmesse fand auch die Manga-Comic-Con nach vier Jahren erstmals wieder statt. Bei der Messe für Fans von Comics, Manga und Anime fielen wieder besonders schöne Cosplays ins Auge.

Nach mehreren abgesagten Messen während der Corona-Pandemie hatte man die Messe 2023 auf Ende April verlegt, um eine eventuelle Corona-Winterwelle zu umgehen. Die Leipziger Buchmesse 2024 findet wieder im ursprünglichen Zeitfenster, vom 21. bis 24. März 2024 statt.

Quelle: MDR KULTUR, dpa, Pressemitteilung Leipziger Buchmesse

Redaktionelle Bearbeitung: Hanna Romanowsky