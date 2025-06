Sachsen Feuer zerstört frühere Staatsoperette in Dresden Stand: 07.06.2025 11:10 Uhr

In Dresden ist es innerhalb eines Tages zu zwei Großbränden gekommen. Unter anderem brach in der früheren Staatsoperette ein Feuer aus, das mittlerweile gelöscht werden konnte. Laut Feuerwehr brannte das Gebäude komplett aus.

Von MDR SACHSEN

Das Feuer im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben ist gelöscht. Das teilte die Feuerwehr am Sonnabend kurz nach halb sechs mit. Das Technische Hilfswerk sei nun angefordert, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen. Dieses werde das Dach abdecken, damit die Feuerwehr an die noch brennenden Herde gelangen könne. Man sei aktuell noch mit rund 35 Kräften der Feuerwehr vor Ort.

Das Gebäude ist laut Feuerwehr vollständig ausgebrannt. Der hintere Teil, in dem sich der Zuschauerraum befunden habe, sei eingestürzt. Sowohl dieser Bereich als auch das Haupthaus können demnach aufgrund der Einsturzgefahr nicht betreten werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Der Alarm wegen des Brands war nach Angaben der Feuerwehr am Freitag gegen 19:37 Uhr eingegangen. Der Dachstuhl des Gebäudes stand in Flammen und es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Rauchwolke zog zunächst Richtung Großzschachwitz und Heidenau, veränderte wegen wechselnder Winde jedoch immer wieder die Richtung.

Den Dachstuhl des Gebäudes hat die Feuerwehr kontrolliert abrennen lassen.

Löscharbeiten wahrscheinlich bis Samstag

Am späten Freitagabend hatte die Feuerwehr mitgeteilt, dass sie inzwischen den Dachstuhl kontrolliert hat abbrennen lassen. Man hoffe so, den eigentlichen Brandherd im Gebäude besser erreichen zu können, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Das Gebäude selbst konnten die Einsatzkräfte nicht betreten, so Klahre. "Das wäre viel zu gefährlich." Ein Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Rund 150 Einsatzkräfte waren zu dem Brand in Dresden-Leuben geeilt, um die alte Staatsoperette zu löschen.

Warnung wegen starker Rauchentwicklung

Anwohner im Umkreis von einem Kilometer wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- bzw. Lüftungsanlagen abzuschalten. Zwei direkt angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit mehreren Drehleitern und gut 150 Einsatzkräften vor Ort. Wegen des Einsatzes war die Pirnaer Landstraße vorübergehend vollständig gesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den öffentlichen Nahverkehr freigegeben worden.

Schaulustige und zivile Drohnen

"Alle Schaulustigen werden aufgefordert, den Bereich sofort zu verlassen!", schrieb die Feuerwehr im Laufe des Abends. Zudem habe es Probleme beim Einsatz der Drohne mit Wärmebildkamera gegeben. "Zwei zivile Drohnen hielten sich unerlaubt im Luftraum über der Einsatzstelle auf und behinderten die Aufklärungsmaßnahmen aus der Luft", hieß es.

In Zusammenarbeit mit der Polizei konnte ein Drohnenpilot identifiziert werden. Die Feuerwehr wies darauf hin, dass solche Zwischenfälle kein Kavaliersdelikt seien. "Sie gefährden nicht nur den Einsatzerfolg, sondern auch das Leben und die Gesundheit der Einsatzkräfte. Eine Kollision könnte zum unkontrollierten Absturz der Fluggeräte und schweren Schäden führen."

Die Feuerwehr kritisiert die zahlreichen Schaulustigen in der Umgebung, die zum Teil sogar eigene Drohnen aufsteigen ließen.

Umleitungen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben

Aufgrund des Brandes kam es bei den Dresdner Verkehrsbetrieben zu Ausfällen und Umleitungen. Wie die DVB auf der Plattform X schrieben, wurde die Linie 2 von Gorbitz kommend ab dem Friedhof Leuben nach Laubegast umgeleitet. Die Linie 46 wurde von Laubegast kommend ab dem Friedhof Leuben zum Albert-Wolf-Platz umgeleitet. Die Haltstelle Altleuben konnte in beide Richtungen nicht von der Linie 65 angefahren werden.

Die Rauchwolke war rund um den Brandort in Dresden-Leuben bereits von weitem zu sehen.

Operette mit langer Tradition

Die Staatsoperette Dresden blickt mit ihren Vorgängern auf über 240 Jahre Tradition als musikalisches Volkstheater in Dresden zurück. Seit Oktober 1947 hatte sie ihr Domizil in einem ehemaligen Gasthof in Leuben im Osten der Stadt.

Im Jahr 2002 war wegen der prekären Haushaltslage der Stadt die Schließung der Kulturstätte im Gespräch - dagegen gab es riesigen Protest. Seit Dezember 2016 spielt das Ensemble auf dem Areal des ehemaligen Kraftwerks Mitte im Zentrum der Stadt.

Am Morgen Großbrand in Dresden-Neustadt

Der Brand in Dresden-Leuben war am Freitag bereits der zweite Großbrand in Dresden. Am Freitagmorgen war in einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs in Dresden-Neustadt ein Feuer ausgebrochen. Gegen 15 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen.

dpa,MDR (sth/jma/kga)