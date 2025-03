Regelung des Bildungsministeriums Saarland verbietet Smartphones an Grundschulen Stand: 24.03.2025 11:57 Uhr

Handys und Smartwatches sind an saarländischen Grundschulen bald flächendeckend verboten. Bildungsministerin Streichert-Clivot will eine entsprechende Regelung auf den Weg bringen.

mit Informationen von Denise Friemann

Bereits am Freitag hatte sich die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger dafür ausgesprochen, nun wird es ganz konkret: In Zukunft sollen Handys und Smartwatches an Grundschulen im Saarland verboten werden. Das Bildungsministerium wird nach eigenen Angaben eine landesweite Regelung einführen. Sie werde auch in der Primarstufe der Förderschulen gelten.

In vielen Grundschulen sei das Handy- und Smartwatch-Verbot bereits gängige Praxis. Die neue Regelung solle für alle Grundschulen Klarheit schaffen, so die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Handys hätten im Unterricht nichts verloren. "Ausnahmen für den Einsatz von Mobiltelefonen aus pädagogischen, medizinischen Gründen oder in Notfällen werden dabei berücksichtigt."

Eltern sollen einbezogen werden

Bis zur Umsetzung der Regelung sollen die Schulen ihre Schulordnungen anpassen und dabei Eltern und Mitbestimmungsgremien aktiv einbeziehen.

Im Saarland hieß es noch im Januar von Seiten des Bildungsministeriums, dass man ein generelles Handyverbot ausschließe. Die CDU-Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang warf der SPD nach Rehlingers Vorstoß ein "fragwürdiges Agieren" vor. Sie verwies auf die Landtagssitzung vom Februar. Damals habe die SPD einen entsprechenden CDU-Antrag abgelehnt. Jetzt vollziehe Ministerpräsidentin Rehlinger eine "Kehrtwende".

