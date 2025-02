Viele Verletzte Zwei Busse in Saarbrücken zusammengestoßen Stand: 24.02.2025 13:20 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Saarbrücken viele Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind unter den Verletzten auch Kinder. Die Unfallursache ist noch unklar.

Mit Informationen von Lisa Krauser

Auf der Breslauer Straße in Saarbrücken hat sich am Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bislang vorliegenden Informationen sind an der Einfahrt zum Saarbasar zwei Busse frontal zusammengestoßen.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auch eine Kindergartengruppe, die unterwegs zu einem Besuch bei der neuen Polizeidienststelle war. Nach Polizeiangaben wurden 25 Menschen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Die Betroffenen werden teils noch im Krankenhaus versorgt. Insgesamt saßen in beiden Bussen rund 40 Personen.

Innenminister Reinhold Jost (SPD), der wegen der hohen Zahl an Verletzten informiert worden war und sich vor Ort ein Bild der Lage machte, sagte dem SR, der Unfall mit Blick auf die Verletzten sei offenbar glimpflich verlaufen. Die Kinder würden jetzt noch einmal durchgecheckt. Auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) war vor Ort.

Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot am Unfallort. Zwischenzeitlich waren circa 20 Krankenwagen, 15 Polizeifahrzeuge und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Auslöser für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen wohl, das einer der Busse, der den Eschberg hinauf fuhr, nach links zum Saarbasar abbiegen wollte. Der entgegenkommende Bus wollte geradeaus fahren. Wie es letztlich zu dem Zusammenstoß kam, wird weiter ermittelt.

Die Straße musste komplett gesperrt werden. Die Zufahrt zum Saarbasar-Parkplatz ist über die Ausfahrt möglich. Einer der beiden Busse wurde inzwischen abgeschleppt.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio vom 24.02.2025 berichtet.

