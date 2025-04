Rheinland-Pfalz Polizei findet drei Tote im Westerwald Stand: 06.04.2025 10:22 Uhr

Die Polizei hat in Weitefeld im Westerwald drei Leichen gefunden. Weil der oder die Täter auf der Flucht seien, sollen die Menschen in der näheren Umgebung zu Hause bleiben und keine Anhalter mitnehmen.

Die Polizei fahndet im Westerwald nach einem Täter. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es den Informationen zufolge in einem Wohnanwesen in Weitefeld (Kreis Altenkirchen) zu einem Tötungsdelikt. Auf Nachfrage des SWR bestätigte die Polizei, dass drei Menschen gestorben seien. Um wen es sich handelt, wurde bislang nicht mitgeteilt.

Polizei ruft auf, wegen Tötungsdelikt zuhause zu bleiben

Das Dorf ist komplett von der Polizei abgeriegelt worden. Die Zufahrtsstraßen würden kontrolliert, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Auch Medienvertreter werden nicht in den Ort gelassen. Weiter hieß es, es bestehe keine konkrete Gefahr, jedoch sollten sich die Menschen in Weitefeld und der näheren Umgebung vorsorglich nicht draußen aufhalten und keine Anhalter mitnehmen.

Das Dorf Weitefeld ist von der Polizei abgeriegelt worden. An den Zufahrtsstraßen werden Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert.

Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar und Gegenstand intensiver Ermittlungen. Man befinde sich mit starken Einsatzkräften vor Ort, darunter Spezialeinheiten der Polizei (SEK) und ein Polizeihubschrauber.

In Weitefeld leben etwa 2.200 Menschen. Das Dorf gehört zur Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf im Westerwald.

