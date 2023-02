Unglück in Recklinghausen Wohl mehrere Menschen von Zug erfasst Stand: 02.02.2023 22:15 Uhr

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen hat sich am Donnerstagabend ein tragisches Unglück ereignet: Nach Angaben der Polizei wurde eine Gruppe Menschen von einem Güterzug erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift.

WDR

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz und sucht offenbar noch immer die Gleise ab. Laut Polizei hat sich der Unfall gegen 18.12 Uhr ereignet. Konkrete Angaben zu Opfern machte sie bisher nicht. "Die Polizei will bisher nicht sagen, um wie viele Menschen und in welchem Alter es sich handelt. Das hat wohl damit zu tun, dass die Angehörigen noch nicht informiert worden sind, respektive dass die Angehörigen zum Teil wohl auch noch gar nicht ermittelt werden konnten", berichtet WDR-Reporter Marc Sense vor Ort.

Die Bahnstrecke sowie umliegende Straßen wurden gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Störungen auf der Bahnlinie der S9. Zwischen Gladbeck West und Recklinghausen Hbf fahren Ersatzbusse.

Quelle: wdr.de