Wegen Bedrohungslage Mehrere Schulen in Duisburg bleiben geschlossen Stand: 07.04.2025 00:28 Uhr

In Duisburg findet an vielen Schulen am Montag kein regulärer Unterricht statt. Die Polizei bestätigte, dass der Grund eine Bedrohungslage ist.

Viele Duisburger Schulen informieren Schüler und Eltern auf ihren Internetseiten, dass es am Montag keinen Unterricht in Präsenz geben wird.

Der Grund ist laut Polizei eine Bedrohungslage. Hintergründe dazu teilte die Polizei nicht mit. Laut WDR-Informationen soll eine Drohmail zu der Entscheidung geführt haben.

Zuletzt mehrere Drohmails

Aus Sicherheitskreisen hieß es am Abend, dass es in letzter Zeit mehrere vergleichbare Drohmails gegeben habe. Diese seien aber bislang als nicht ernstzunehmend eingestuft worden.

Die Maßnahme betrifft offenbar alle Sekundar- und Gesamtschulen in Duisburg. Das sind insgesamt 18 Schulen. An Gymnasien, Realschulen und Grundschulen findet der Unterricht regulär statt.

Unsere Quellen:



Polizei Duisburg

Internetseiten von Duisburger Schulen

Über dieses Thema berichten wir am 06.04.2025 auch in den Hörfunknachrichten.