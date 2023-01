Ver.di-Aufruf für Freitag Warnstreik am Flughafen Düsseldorf Stand: 26.01.2023 15:19 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag hunderte Beschäftigte in der Abfertigung des Flughafens Düsseldorf zum Warnstreik auf. Es wird mit erheblichen Ausfällen und Verspätungen gerechnet.

WDR

Verdi ruft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers "Aviapartner" zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Streik soll am Freitag, 27. Januar 2023, um 3:30 Uhr beginnen und bis Samstag 3:30 Uhr andauern. Laut Schätzungen von Verdi dürften mindestens die Hälfte der Flüge ausfallen oder deutlich verspätet starten.

700 Arbeitsplätze in Gefahr

Das Unternehmen "Aviapartner" ist am Flughafen Düsseldorf Marktführer in der Gepäck- und Flugzeugabfertigung. Nachdem das NRW-Verkehrsministerium entschieden hatte, dass die Lizenz des größten Abfertigungsdienstleisters Ende März auslaufen soll, sieht die Gewerkschaft 700 Arbeitsplätze in Gefahr.

Ab dem 1. April 2023 sollen diese Tätigkeiten von einem bereits aktiven und zwei neuen Abfertigungsunternehmen übernommen werden. Verdi kritisiert auch, dass die Arbeitgeberseite sich weigere, über einen Sozialplan mit Abfindungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verhandeln.

"Knochenharter Job"

"Die Beschäftigten haben teils jahrzehntelang einen knochenharten Job am Flughafen geleistet und Gewinne erwirtschaftet. Nun sollen sie keine Abfindungen erhalten, um sich dann bei neuen Arbeitgebern für den gleichen Job am gleichen Flughafen mit weniger Einkommen auf befristete Arbeitsplätze zu bewerben.", kritisiert Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.

Verdi hofft auf das Verständnis der Passagiere. Man wünsche sich eine schnelle Lösung, damit dem Flughafen und vor allem Reisenden "tage- und wochenlange Streiks erspart bleiben", so Reschinksy.

Quelle: wdr.de