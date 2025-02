Aufruf von Ver.di Am Montag Warnstreiks an NRW-Flughäfen angekündigt Stand: 21.02.2025 19:05 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi will am Montag die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn bestreiken. Es sei mit "umfangreichen Auswirkungen auf Passagierflüge" zu rechnen. Am Freitag war bereits vielerorts in NRW der ÖPNV bestreikt worden.

Die Arbeitsniederlegungen sollen am Flughafen Köln/Bonn bereits am Sonntagabend (23.02.), am Flughafen Düsseldorf in den frühen Morgenstunden des 24. Februars beginnen.

Verdi rechnet mit umfangreichen Auswirkungen auf Passagierflüge an beiden Flughäfen. "Die bisherige Verweigerungshaltung der Arbeitgeber trifft auch die Beschäftigten an den NRW-Flughäfen hart", erklärt Gabriele Schmidt, Verdi-Landesbezirksleiterin NRW. "Viele von ihnen sind durch das zunehmend hohe Arbeitsaufkommen, bedingt durch fehlendes Personal, stark belastet."

Tarifstreit im öffentlichen Dienst festgefahren

Hintergrund des Streiks ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. In den Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft Verdi acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat und flexiblere Arbeitszeiten für die Beschäftigten.

Für den kommunalen Arbeitgeberverband NRW sind die Verdi-Forderungen unrealistisch. Für Verbands-Geschäftsführer Bernhard Langenbrinck sind Arbeitgeber und Gewerkschaften noch weit von einer Einigung entfernt: "Die Haushaltslage bei den Kommunen ist sehr schwierig und die Forderungen sehr hoch."

Im März soll weiter verhandelt werden

Mitte März soll weiter verhandelt werden. Bis dahin wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber deutlich erhöhen. In den kommenden Wochen könnte es daher zu weiteren Wanrstreiks im Öffentlichen Dienst kommen.

Streik im ÖPNV bereits am Freitag

Bereits am Freitag hatte Verdi vielerorts in NRW zu Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Millionen Pendler in Nordrhein-Westfalen mussten laut der Gewerkschaft Verdi am Morgen wegen des Warnstreiks im ÖPNV umplanen.

Der Gewerkschaft zufolge haben etwa 20.000 Beschäftigte landesweit zum Arbeitskampf für mehr Lohn und mehr freie Tage ihre Arbeit niedergelegt. "Der Nahverkehr ist somit großflächig lahmgelegt", teilte eine Sprecherin mit.

