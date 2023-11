Auftritt in Ditib-Moschee Taliban-Funktionär hält Propaganda-Rede in Köln Stand: 17.11.2023 20:19 Uhr

Ein hoher Vertreter der militant-islamistischen Taliban-Verwaltung in Afghanistan hat in einer Ditib-Moschee in Köln eine Rede gehalten. Bilder davon kursieren in den Sozialen Medien. Der Moschee-Verein distanziert sich.

Von Jörn Seidel, Bamdad Esmaili, Arezao Naiby

In einer Moschee der deutsch-türkischen Ditib in Köln hat am Donnerstagabend ein afghanischer Funktionär der militant-islamistischen Taliban eine Rede gehalten. Darin sprach er von angeblichen Erfolgen der Taliban-Regierung in Afghanistan und mahnte seine Zuhörer, kritischen Medien zu misstrauen.

Videos von Kölner Taliban-Rede

Ein Taliban-Sprecher veröffentlichte von der Veranstaltung auf der Plattform X zwei Bilder. In den Kommentaren darunter und anderswo in sozialen Medien kursieren Videos von der Veranstaltung. Auch die in London beheimateten Online-Plattform Afghanistan International veröffentlichte bei Instagram ein Video von der Kölner Veranstaltung.

Auf den Bildern und Videos zu sehen ist Abdul Bari Omar, bekannt als Direktor der Nationalen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde der Taliban, der vor etwa 70 Zuhörern spricht. Seine Rede hält er in Paschtu, eine der zwei Amtssprachen in Afghanistan.

Werbung für das Taliban-Regime in Afghanistan

Darin wirbt er für die Taliban-Regierung in Afghanistan, die vor zwei Jahren die Macht in dem Land zurück eroberte und seitdem große Teile der Bevölkerung unterdrückt. Vor allem Frauen haben unter den Taliban kaum noch Rechte. Unter anderem sagte Omar:

Freunde, lasst uns den Fakten über die Errungenschaften der Taliban Aufmerksamkeit schenken, ohne auf die Medien zu achten. Wir müssen versuchen, die Fakten selbst herauszufinden.

Abdul Bari Omar, Taliban aus Afghanistan

Omar Zuhörer am Donnerstagabend

Omar betonte in seiner Rede, dass es den Taliban in Afghanistan gelinge, ohne finanzielle Hilfe aus dem Ausland erfolgreich Projekte umzusetzen und das Land gut zu kontrollieren. Statt einer kritischen Berichterstattung über sein Land Glauben zu schenken, solle man Afghanistan besuchen und sich vor Ort selbst ein Bild der Lage machen.

Ditib-Verein distanziert sich von der Veranstaltung

Die Ditib Chorweiler bestätigte kurz nach einer Anfrage des WDR per Pressemitteilung, dass es am Donnerstagabend zu einer "politischen Veranstaltung" in ihren Räumlichkeiten gekommen sei - und distanzierte sich zugleich davon. Veranstalter sei der Afghanische Kulturverein Köln Meschenich e. V. gewesen.

Dieser habe dem Moschee-Verein vorab schriftlich zugesichert, dass es sich um eine religiöse Veranstaltung handeln werde und nicht um eine politische.

Dies verstößt gegen unsere vertragliche Vereinbarung und stellt einen Hausfriedensbruch dar.

Ditib Chorweiler

Dem afghanischen Kulturverein erteile man daher Hausverbot, erklärte die Ditib Chorweiler weiter.

Der Moschee-Verein gehört zum ebenfalls in Köln beheimateten, deutschlandweit aktiven Ditib-Verband, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion.

