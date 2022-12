Wermelskirchen Prozess wegen sexualisierter Gewalt beginnt Stand: 06.12.2022 11:07 Uhr

Heute beginnt vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen 45-Jährigen im "Missbrauchskomplex Wermelskirchen". Ihm wird unter anderem sexualisierte Gewalt an Kindern in 99 Fällen vorgeworfen. Sein Anwalt kündigte ein Geständnis an.

Von Markus Schmitz

Vor dem Landgericht Köln beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann aus dem Ort Wermelskirchen. Er soll sich online als Babysitter angeboten - und Kindern sexualisierte Gewalt angetan haben.

WDR

Ein Spezialeinsatzkommando hatte den jetzt Angeklagten vor einem Jahr festgenommen. Der Mann befand sich in seinem Haus in Wermelskirchen und war mit Kollegen in einer Videoschalte. Als die bewaffneten Männer den Tatverdächtigen von seinem Computer wegzogen, dachten die Kollegen an einen Überfall. Es war allerdings der Zugriff, der eine 14 Jahre andauernde Serie von sexualisierter Gewalt an Kindern beendete.

Polizeipräsident: "Ausmaß an Brutalität nicht vorstellbar"

Die Ermittlungen gegen den Mann waren aufwändig. Millionen von Fotos und Videos stellte die Polizei sicher. Auf einer Pressekonferenz Ende Mai im Kölner Polizeipräsidium informieren die Ermittler die Öffentlichkeit. Der Polizeipräsident Falk Schnabel und der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Roth machen mit ihren persönliche Worten zu diesem Fall ihre Betroffenheit deutlich.

"Ein solches Ausmaß an Brutalität und Gleichgültigkeit gegenüber Kindern, deren Schmerzen und ihrer Angst, ist mir noch nicht begegnet und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können", so Polizeipräsident Schnabel .

124 Taten wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. In 99 Fällen handle es sich dabei um Vorwürfe der sexualisierten Gewalt an Kindern. Andere drehten sich unter anderem um Beihilfe zu sexualisierter Gewalt oder auch um kinderpornografische Schriften.

Jüngstes Opfer offenbar nicht mal ein Jahr alt

Das jüngste Opfer soll elf Monate alt gewesen sein. Unter den Kindern sind der Anklage zufolge auch zwei mit geistiger Behinderung. Die Ermittler gaben dem Fall den Namen "Liste" - eine Andeutung darauf, dass der Angeklagte offenbar über jede Missbrauchstat akribisch Buch geführt hat.

Das führt auch dazu, dass man jetzt weitere Tatverdächtige benennen kann. Die Verteidiger des Mannes haben von Anfang an davon gesprochen, dass ihr Mandant an der Aufklärung mitgearbeitet habe. Für den zweiten Prozesstag ist ein umfassendes Geständnis angekündigt. Ob das vor Gericht zu einem Strafnachlass führt, ist unklar. Schon jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Sicherungsverwahrung für den Mann in Aussicht gestellt. Er habe einen Hang zu Straftaten und sei gefährlich für die Allgemeinheit.

Fall sorgte für Aufsehen

Die Aufdeckung des Falls hatte hohe Wellen geschlagen, weil er - ähnlich wie andere Missbrauchskomplexe der vergangenen Jahre wie etwa in Bergisch Gladbach - zu zahlreichen weiteren Ermittlungsverfahren gegen weitere Beschuldigte führte.

Über dieses Thema berichtet auch die Lokalzeit aus Köln im Hörfunk auf WDR2 am 06.12.2022.

Quelle: wdr.de