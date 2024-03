Schüsse in Bielefeld Ex-Box-Europameister erschossen Stand: 10.03.2024 10:45 Uhr

In der Bielefelder Innenstadt ist am Abend ein Mann erschossen worden. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Bei dem Opfer handelt es sich laut WDR um den ehemaligen Box-Europameister Besar Nimani.

Nach Angaben der Bielefelder Polizei fielen die Schüsse gegen 18 Uhr auf der Obernstraße in Höhe der Klasingstraße nicht weit von der Bielefelder Kunsthalle entfernt. Dabei wurde eine Person getötet, wie die Polizei am späteren Abend bestätigte. Unklar ist, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Der oder die Täter sind demnach flüchtig. Für Unbeteiligte hätte laut Polizei keine Gefahr bestanden. Zunächst hatten Radio Bielefeld und die Westfalennews berichtet.

Polizeiliche Absperrung in der Bielefelder Innenstadt

Noch in der selben Nacht durchsuchte die Polizei unterstützt von Beamten des Spezial-Einsatz-Kommandos (SEK) im Zusammenhang mit den Schüssen mehrere Wohnungen in Bielefeld.

Opfer soll Ex-Profi-Boxer Besar Nimani sein

Wie und vor allem warum es zu den tödlichen Schüssen kam, ist bislang noch unklar. Wie der WDR vor Ort erfuhr, soll es sich bei dem Opfer um Besar Nimani handeln, einen früheren Profi-Boxer. Die Polizei hat das noch nicht bestätigt. Sie spricht bisher von einem 38-jährigen Bielefelder mit kosovarischer Staatsangehörigkeit.

Nimani war unter anderem Europameister im Boxverband IBF, von dem er auch den Titel des Internationalen Deutschen Meisters im Halbmittelgewicht trug. Bereits während dieser Zeit geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wurde er 2013 angeschossen, als er in der Bielefelder Innenstadt mit mehreren Männern in Streit geriet. Ein halbes Jahr zuvor war der Kosovo-Albaner zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung verurteilt worden. In beiden Fällen sprach Nimani damals davon, dass seine Angreifer Schutzgeld von ihm erpressen wollten.

Tatort in Bielefelder Innenstadt abgesperrt

Die Spurensicherung untersuchte den Tatort in der Bielefelder Innenstadt

Der Tatort in einer Fußgängerzone in der Bielefelder Innenstadt war laut einem WDR-Reporter vor Ort am Abend abgesperrt worden, damit die Polizei dort Spuren sichern konnte. In unmittelbarer Nähe des Tatorts befinden sich ein Café und ein Friseurladen. Weiße Sichtschutzwände der Polizei schirmen den Bereich ab. Die Spurensicherung der Polizei hat die Arbeit aufgenommen.

