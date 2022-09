Ruhrgebiet Scholz besucht renaturierte Emscher Stand: 01.09.2022 10:26 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt heute zu Besuch ins Ruhrgebiet. In Castrop-Rauxel schaut er sich den großen Umbau der Emscher an. Später kommt er nach Essen zur Zeche Zollverein und spricht dort mit Bürgern.

Von Rike Ullrich

Vor 30 Jahren wurde mit der Umgestaltung der Emscher begonnen. Deshalb gibt es am Donnerstag einen großen Festakt. Bundeskanzler Scholz wird dazu in den Emscher-Auen in Castrop-Rauxel eine Weinrebe pflanzen. In einem neu geschaffenen Naherholungsgebiet entsteht der größte Weinberg der Region. Früher undenkbar.

Jahrzehntelanger Umbau der Emscher

Bundeskanzler im Ruhrgebiet: Scholz besucht renaturierte Emscher und Zollverein Bild: WDR/Rike Ullrich

Bis Anfang der 90er Jahre galt die Emscher als schmutzigster Fluss Deutschlands. Er wurde früher als Abwasserkanal der Bergwerke genutzt. Das Wasser der Emscher war damals eine stinkende Brühe aus Abwasser und Chemikalien. Tiere und Pflanzen im Bereich der Emscher waren tot. Seit 1992 wird der Fluss umfangreich renaturiert.

Von der "Köttelbecke" zum Naherholungsgebiet

Der Umbau der Emscher ist ein umfangreiches Generationen-Projekt und laut Emschergenossenschaft eines der größten Umweltschutz-Projekte Deutschlands. Die Renaturierung kostet mehr als 5 Milliarden Euro. Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserläufe sorgen dafür, dass der mehr als 80 Kilometer lange Fluss zum Naherholungsgebiet wird. Mittlerweile ist die Emscher abwasserfrei. Der Umbau geht noch weiter, denn viele Nebenflüsse der Emscher sind kanalisiert. Die Emscher ist ein Nebenfluss des Rheins und verläuft von Holzwickede nach Dinslaken.

Bürgergespräch auf Zeche Zollverein

Ab dem Nachmittag wird Scholz dann in Essen sein. 90 Minuten lang wird der Kanzler sich auf dem Gelände der Zeche Zollverein den Fragen und möglicherweise auch dem Ärger der Bürger stellen. 150 Menschen werden dabei sein, sagte ein Sprecher des Bundespresseamtes. Der Kanzler freue sich darauf zu hören, was die Menschen im Alltag bewege und ihnen seine Politik zu erklären. Worüber sie mit dem Kanzler sprechen wollen, sei nicht bekannt. Es dürfte aber sicherlich um die immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten gehen.

Quelle: wdr.de