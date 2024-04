Nordrhein-Westfalen Streiks im Nahverkehr werden fortgesetzt Stand: 16.04.2024 09:09 Uhr

Vielerorts in Nordrhein-Westfalen steht der öffentliche Nahverkehr heute wegen Streiks noch mal still. Allerdings könnte es vorerst der letzte Ausstand sein. Ab morgen beginnt im Tarifstreit der Schlichtungsprozess.

Heute wird es nochmal unbequem für Pendler: Geilenkirchen (Westverkehr), Rhein-Erft-Kreis (REVG), Mönchengladbach und Viersen (NEW mobil), Gelsenkirchen (Bogestra), Essen (Ruhrbahn), Lüdenscheid und Plettenberg (MVG) sowie Bielefeld (mobiel) und Gütersloh (Stadtbus Gütersloh). Auch hier soll in ausgewählten Betriebshöfen vom Beginn der Frühschicht bis zum frühen Mittwochmorgen die Arbeit niedergelegt werden. Die Auswirkungen auf den Fahrplan können von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausfallen.

In der Nacht zu Dienstag wurden die Tarifverhandlungen erneut ergebnislos beendet, allerdings stimmte Verdi dem Schlichtungsvorschlag der Arbeitgeber zu. Ab Mittwoch werden die Streikmaßnahmen für die Zeit der Schlichtung ausgesetzt.

Nahverkehrgewerkschaft kritisiert fehlende Absprache

Am Sonntag hatte die Nahverkehrsgewerkschaft NahVG, die ebenfalls Verhandlungspartnerin in dem Tarifkonflikt ist, eine fehlende Absprache über Streiks kritisiert. Die Gewerkschaft wolle anders als Verdi erst weiterverhandeln und danach gegebenenfalls streiken, hieß es. Um die Belegschaft nicht zu spalten, hatte die NahVG am Montag in Mettmann und Düsseldorf-Benrath mitgestreikt. In Tiefenbroich wollte sie sich allerdings nicht beteiligen. Dort sind nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der Beschäftigten bei der NahVG organisiert.

Montag bereits Streiks in Bochum, Krefeld und Düsseldorf

Bei der Bogestra wurde am Montag der Bus-Betriebshof in Bochum-Weitmar bestreikt. "Der Busverkehr in Bochum ist fast komplett zum Erliegen gekommen", berichtete Gewerkschaftssekretär Michael Hortig.

Am Betriebshof von SWK mobil in Krefeld gab es ebenfalls Arbeitsniederlegungen. Es fuhren laut SWK mobil keine Straßenbahnen, viele Buslinien fielen aus. Das Unternehmen sprach von einem "stark eingeschränkten" Nahverkehr.

Viel Zustimmung bei der Urabstimmung

Nach den Warnstreiks im Februar und März hatte die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen lassen. 97 Prozent der Mitglieder stimmten dafür. Das gab die Gewerkschaft am vergangenen Mittwoch bekannt.

Für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW fordert Verdi unter anderem mehr Entlastungstage, Schicht- und Wechselschichtzulagen sowie einen anderen Umgang mit Überstunden.