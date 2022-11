Nordrhein-Westfalen Mutter soll ihre Tochter jahrelang eingesperrt haben Stand: 05.11.2022 16:46 Uhr

In Attendorn im Sauerland soll ein achtjähriges Mädchen über viele Jahre von seiner Mutter zu Hause eingesperrt worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Von Christian Albrecht und Christian Wolf

Noch sind viele Fragen offen, aber was bislang über den Fall eines acht Jahre alten Mädchens aus dem Sauerland bekannt ist, sorgt für Entsetzen. Das Kind aus der Stadt Attendorn im Kreis Olpe durfte wohl fast sein ganzes Leben lang das eigene Zuhause nicht verlassen. Die Mutter soll das Kind über sieben Jahre lang im Haus festgehalten haben. Der Siegener Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss bestätigte dem WDR einen entsprechenden Bericht vom "Sauerlandkurier".

WDR

Keine Hinweise auf Misshandlungen

Schon Ende September haben Jugendamt und Polizei das Haus durchsucht und dabei das Mädchen gefunden. Doch erst jetzt wird der Fall öffentlich. Dem Kind gehe es "den Umständen entsprechend gut", sagte der Oberstaatsanwalt dem WDR. Es lägen keine Hinweise auf Misshandlungen vor. Das Mädchen werde von einer Pflegefamilie betreut.

Warum die Mutter ihr Kind offenbar eingesperrt hat, ist bisher völlig unklar. Es gibt noch keine Aussagen von ihr. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht verlassen durfte, seitdem es anderthalb Jahre alt war. "Viel von der Außenwelt kann das Kind daher bewusst nicht wahrgenommen haben", sagte von Grotthuss dem "Sauerlandkurier".

Derzeit stellt sich der Fall laut den Ermittlungen so dar: Gegenüber den Behörden sowie dem Vater des Kindes, der schon damals von der Familie getrennt lebte, gab die Frau an, mit der Tochter zu Verwandten nach Italien zu ziehen. Doch stattdessen lebte sie wohl weiterhin bei ihren Eltern im Haus in Attendorn. Warum sie das tat, ist nicht bekannt.

Durchsuchungsbefehl nach Rückfragen in Italien

Trotz der Italien-Lüge wurden irgendwann das Jugendamt und die Polizei tätig. Denn es gab anonyme Hinweise. Doch die Versuche, das Haus zu betreten, blieben offenbar erfolglos. Die im Haus mitlebenden Eltern der Mutter verweigerten angeblich den Zutritt. Die Behörden tauschten sich daraufhin mit den italienischen Kollegen aus. Und die bestätigten, dass Frau und Kind nie in Italien gelebt haben. Die Polizei bekam daraufhin einen Durchsuchungsbefehl und fand das Mädchen in dem Haus in Attendorn.

Die Mutter lebte wohl jahrelang in Attendorn und hielt das Kind zuhause Bild: WDR / Karsten Schöne

Kein Wald, keine Autofahrten - nur im Zimmer

Laut Staatsanwaltschaft wurde das Kind nach der Befreiung in der Siegener Kinderklinik untersucht. Dabei soll das Mädchen gesagt haben, dass es noch nie einen Wald gesehen habe, noch nie auf einer Wiese gewesen oder in einem Auto gefahren sei. Stattdessen soll sie vor allem in einem Zimmer bei verschlossener Tür gelebt haben.

Diese Umstände haben offenbar Spuren hinterlassen. So soll das Mädchen kaum in der Lage sein, alleine die Treppen zu steigen oder Unebenheiten im Boden zu überwinden. Sich artikulieren oder laufen ist laut Oberstaatsanwalt von Grotthuss aber möglich. Auch sei das Kind nicht unterernährt.

Vorwurf der Freiheitsberaubung

Die Ermittlungen zu dem Fall stehen noch am Anfang. Zunächst sollen mehrere Gutachten erstellt werden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegenüber der Mutter lautet Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung.

Über dieses Thema berichtet am Samstag, 05.11.2022, unter anderem die Aktuelle Stunde im WDR Fernsehen.

Quelle: wdr.de