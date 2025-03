Prozessstart in Aachen Pfleger soll neun Palliativ-Patienten getötet haben Stand: 24.03.2025 11:22 Uhr

Ein ehemaliger Pfleger des Rhein-Maas-Klinikums bei Aachen ist wegen neunfachen Mordes und 34-fachen versuchten Mordes angeklagt. Mit Überdosen habe er sich eine ruhige Nachtschicht verschaffen wollen, vermutet die Staatsanwaltschaft.

Von Thomas Wenkert

Es ist wohl eine der schlimmsten Mordserien in der deutschen Kriminalgeschichte. "Er soll Patienten eigenmächtig stark sedierende Medikamente gespritzt haben, teilweise in Kombination mit Schmerzmitteln. Das soll in manchen Fällen zum Tod von Patienten geführt haben", sagt die Aachener Gerichtssprecherin Katharina Effert.

Unter anderem soll der ehemalige Pfleger Überdosen des Beruhigungsmittels Midazolam gespritzt haben. Das wird auch bei Hinrichtungen in den USA eingesetzt.

Mordmotiv: Möglichst ruhige Nachtschicht

Der 44-jährige ehemalige Pfleger soll die Taten zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 auf der Palliativstation der Würselener Klinik (bei Aachen) begangen haben. Als Motiv für seine Taten vermutet die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte eine möglichst ruhige Nachtschicht haben wollte.

Die Rhein-Maas-Kliniken hatten den Pfleger am 18. Mai 2024 freigestellt, nachdem ein überhöhter Midazolam-Verbrauch gemeldet wurde. "Der Täter ist mit einer hohen kriminellen Energie vorgegangen", erklärt der Kölner Rechtsanwalt Christoph Schmichke, der die Würselener Klinik vertritt.

Bis Mai 2024 soll der Pfelger in der Würselener Klinik getötet haben

Der Angeklagte habe die Dokumentationspflichten absichtlich missachtet, heißt es in einem Schreiben an den WDR.

Handy des Angeklagten wurde offenbar abgehört

Nachdem die Klinik den Pfleger angezeigt hatte, starteten die Ermittlungen der Polizei. Es wurde die Mordkommission "Fluss" ins Leben gerufen. Hunderte Patientenakten wurden untersucht. Immer mehr Fälle kamen ans Licht.

Mittlerweile gab es vier Exhumierungen von verstorbenen Patienten. Wie man dem Pfleger letztendlich auf die Schliche gekommen ist, dazu will sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungs- und polizeitaktischen Gründen nicht äußern. Offenbar wurde das Handy des Angeklagten abgehört.

Mutmaßliche Mord-Serie führt auch nach Köln

Parallel zum am Montag beginnenden Prozess wird weiter ermittelt. Mittlerweile führt eine Spur auch zu den Städtischen Kliniken Köln. Hier war der ehemalige Pfleger von 2014 bis 2020 beschäftigt.

Nachdem auch hier Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, trennten sich die Kliniken im gegenseitigen Einvernehmen. Eine Anzeige wurde nicht gestellt, so fand der heute 44-Jährige einen neuen Job in Würselen.

"Wir unterstützen die ermittelnden Behörden zur Aufklärung der schwerwiegenden Vorwürfe seither mit ganzer Kraft", so ein Sprecher der Kliniken. Warum keine Anzeige gestellt wurde, dazu gibt es keine Auskunft.

Viele Nebenkläger

Während des Prozesses werden auch zwei Sachverständige aussagen, darunter auch ein Palliativmediziner. Außerdem, so Gerichtssprecherin Effert, haben sich zahlreiche Personen als Nebenkläger dem Verfahren angeschlossen.

Nebenkläger sind auch Angehörige von mutmaßlichen Opfern. Die Verteidigung des ehemaligen Krankenpflegers wollte sich im Vorfeld der Prozesses nicht äußern.

Weitere Prozesse möglich

Bei einer Verurteilung droht dem 44-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Urteil wird für Anfang Juni erwartet.

Sollten dem Angeklagten weitere Taten nachgewiesen werden, dann könnte es sogar zu einem zweiten Prozess vor dem Landgericht Aachen kommen. Letztlich muss die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden.

Unsere Quellen: