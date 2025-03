Messerangriff im Hauptbahnhof Mann sticht in Dortmund auf Fahrkartenverkäufer ein Stand: 06.03.2025 20:01 Uhr

Im Hauptbahnhof Dortmund ist ein Mitarbeiter eines Fahrkartenschalters von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Tatverdächtig ist ein 22-jähriger Syrer.

Der Tatort am Dortmunder Hauptbahnhof war am Nachmittag großflächig mit Folie verhüllt. Ermittler sicherten dort noch immer Spuren zum Messerangriff, der sich am Mittag im Dortmunder Hauptbahnhof ereignete.

Der Täter wollte am Donnerstagvormittag am VRR-Ticketschalter seine Fahrkarte verlängern. Das habe aus bisher unbekannten Gründen nicht geklappt, erklärt die Dortmunder Staatsanwaltschaft. Das sorgte zwischen den beiden Männern für einen verbalen Streit.

Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

Der 22-Jährige soll dann gut eine Stunde später mit einem Messer zurückgekommen sein. Unvermittelt stach er laut Ermittlern mehrfach auf den 56-jährigen Ticketverkäufer ein. Es bestand Lebensgefahr - der Mann wird im Krankenhaus behandelt. Er konnte auch schon von der Polizei vernommen werden.

Bundespolizisten sollen den Syrer dann noch am Tatort gestellt haben. Die Behörden ermitteln weiter.

Unsere Quellen: