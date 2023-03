Nordrhein-Westfalen SPD-Landeschef Kutschaty gibt auf Stand: 23.03.2023 12:50 Uhr

SPD-Landeschef Kutschaty tritt von seinem Amt zurück. Er zog damit die Konsequenzen aus dem Scheitern seines Personalvorschlags für den Generalsekretärsposten. Offen ist, ob er Fraktionschef im Landtag bleibt.

Der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty ist von seinem Amt zurückgetreten. Als Vorsitzender brauche man "die volle Unterstützung aller Gremien der Partei", sagte Kutschaty am Donnerstag in Düsseldorf. Er räumte ein, dass es "unterschiedliche Auffassungen" gebe. Die NRW-SPD stehe vor großen Herausforderungen.

Desaster im Präsidium

Auslöser des Rücktritts: Am Mittwoch hatte Kutschaty dem Präsidium der NRW-SPD die Bonner Juristin Magdalena Möhlenkamp als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Doch das Gremium ließ ihn abblitzen. Eine schwere Niederlage für den Landesvorsitzenden vor dem Landesparteitag im Mai. "Das fand so keine Zustimmung", sagte Kutschaty dazu am Donnerstag in seinem Statement.

Deshalb ziehe er die Konsequenzen und trete zurück. Offen blieb, ob der 54-jährige Fraktionschef der Sozialdemokraten im Landtag bleibt. Er wolle sich über die Situation mit den Gremien der Landtagsfraktion austauschen, sagte Kutschay.

Die parteiinterne Kritik an Kutschaty, der bei der Landtagswahl 2022 gegen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) klar unterlegen war, hatte in den letzten Monaten zugenommen. Der Landesvorsitzende kommuniziere zu wenig und kümmere sich kaum um den Landesverband, hieß es aus dem Präsidium. Kutschaty konzentriere sich zu sehr auf sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag.

Der Rechtsanwalt aus Essen war von 2010 bis 2017 Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Danach wurde er Fraktionschef der Sozialdemokraten im Landtag. 2021 wählte ihn die Partei zum Landesvorsitzenden.

