Defektes Stellwerk Wassereinbruch legt Hauptbahnhof Köln lahm Stand: 08.09.2022 14:30 Uhr

Am Kölner Hauptbahnhof ist seit heute morgen ein Stellwerk kaputt. Grund ist ein Wasserschaden. Viele Züge fallen aus oder sind teilweise stark verspätet.

Betroffen sind unter anderem mehrere Regionalbahnlinien, unter anderem die RB 48 aus Wuppertal und der RE 6 zwischen Düsseldorf und Köln. Sie werden teilweise umgeleitet ohne Halt oder getrennt zwischen Leverkusen und Köln-West. Lediglich S-Bahnen könnten fahren, sagte ein Bahnsprecher.

Züge nach Köln werden umgeleitet

Auch im Fernverkehr gibt es Halt-Ausfälle. Betroffen sind etwa die Verbindungen zwischen Hamburg und München oder Berlin und Köln. Diese Züge werden laut Bahn - wenn möglich - über den Bahnhof Köln Messe/Deutz umgeleitet.

Die Bahn bittet Reisende mit Ziel Köln Hbf, in Deutz auszusteigen und sich dann per S-Bahn oder zu Fuß auf die linke Rheinseite zu begeben. Nahverkehrszüge wurden ebenfalls umgeleitet oder entfielen zum Teil.

Wasserschaden und Stellwerk-Ausfall

Grund für den Stellwerk-Ausfall sei ein Wassereinbruch, sagte der Bahn-Sprecher. Am Vormittag sei es außerhalb des Hauptbahnhofs zu einem Wasserschaden gekommen, daraufhin sei Wasser in den Bahnhof geflossen und habe das Stellwerk beschädigt. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Entstörung. Wie lange das dauert, ist unklar.

