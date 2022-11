Stadtbahnverkehr eingestellt Chaos bei Karnevalsauftakt in Köln Stand: 11.11.2022 19:25 Uhr

Rund um die Zülpicher Straße in Köln kam es zum Sessionsauftakt am 11.11. zu Riesengedränge. Ordnungskräfte und Zäune wurden überrannt. Das Sicherheitskonzept der Stadt funktionierte offenbar nicht wie geplant.

Der Karnevalsauftakt zum 11.11. hat im Feierviertel "Kwartier Latäng" zu einem Besucheransturm geführt, wie es ihn selten gegeben hat. Schon am Mittag hatte die Stadt alle Feiernden aufgerufen, sich nicht mehr auf den Weg ins Studentenviertel zu machen, sondern auf andere Orte in der Stadt auszuweichen. Mehrere Bahnlinien wurden gestoppt. Am Abend gab die KVB bekannt, dass "wegen der überfüllten Feierzone" auf Anordnung der Polizei am Freitag keine Stadtbahnen mehr im Innenstadtbereich fahren würden.

Immerhin vermeldete die Stadt Köln gegen 18 Uhr, dass Züge der Deutschen Bahn jetzt wieder am Südbahnhof halten würden. Auch hier war zuvor der Verkehr eingestellt worden.

Menschenmengen auf der Zülpicher Straße Bild: dpa/Thomas Banneyer

Schon gegen 12.00 Uhr war der Druck offenbar bereits so groß gewesen, dass Ordnungskräfte und Zäune überrannt wurden. Spezialeinheiten der Polizei versuchten, die Zülpicher Straße zu sichern. Aber auch in den Nebenstraßen war es teilweise zu voll. Von Momenten wie diesen kursieren in den sozialen Medien verschiedene Videos.

Oberbürgermeisterin Reker: "Wenn nichts schlimmes passiert, bin ich zufrieden"

Das Sicherheitskonzept der Stadt Köln war schon im Vorfeld als "Chaos mit Ansage" kritisiert worden. Sorgen der Wirte und Veranstalter habe die Stadt bei der Planung nicht berücksichtigt, hieß es. Zuvor hatte die Stadt Köln angekündigt, das Sicherheitskonzept habe das Ziel, "die Feiernden zu schützen und bestmöglich die Interessen der Anwohner*innen im Bereich der Karnevals-Hotspots zu wahren".

Durchbrochene Zäune im Feierviertel Bild: dpa/Thomas Banneyer

Am Nachmittag machte sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) vor Ort ein Bild von der Lage. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits zehntausende feierwillige, vorwiegend junge Menschen außerhalb der Zäune rund um die überfüllte Zülpicher Straße. Es sei festzustellen, "dass zu viele Menschen auf zu kleinem Raum sind", räumte Reker ein. Das Sicherheitskonzept aber sei lange vorbereitet worden.

Nicht nur Andrang, auch gute Laune herrschte auf der Zülpicher Straße Bild: WDR/Jan Korff

"Man mag das jetzt schön finden, wie hier gefeiert wird, oder nicht", erklärte sie, "aber das tun eben die jungen Leute so". Die Stadt müsse die Rahmenbedingungen schaffen, "dass sie das in Sicherheit und Ordnung machen können". In kölschem Dialekt fügte Reker dann hinzu: "Wir brauchen niemanden, der uns erklärt, wie man Karneval feiert."

Wenn alles so weiter gehe "und nichts Schlimmes passiert, wovor ich ja immer Sorge habe, bin ich zufrieden". Man wolle aus den heutigen Erfahrungen "lernen, wie man es vielleicht besser machen kann".

Die Kölner Polizei beorderte am Nachmittag "mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen" weitere Einheiten der Bereitschaftspolizei in die Stadt. "Aufgrund der Alkoholisierung" seien viele Feiernde schon früh aggressiv. Bis 15 Uhr meldete die Polizei rund 300 Einsätze. "Wer über die Stränge schlägt, läuft Gefahr, dass wir ihn aus dem Verkehr ziehen", so der Appell er Polizei.

Menschenmengen auf der Zülpicher Straße Bild: WDR

Am frühen Abend öffnete die Polizei die Zugänge zur Zülpicher Straße wieder. Es sei relativ voll, gebe aber keine "drangvolle Enge" mehr, berichtete WDR-Reporter Jochen Hilgers. Neuankömmlinge und ihre Taschen würden an den Eingängen von Sicherheitskräften untersucht.

Vorschläge der Gastronomie nicht umgesetzt

Im Vorfeld hatten die Gastronomen des Viertels die Stadt aufgefordert, eine Ersatzfläche zu schaffen, wo ein Programm für die vielen jungen Leute geboten würde. Das hatte die Stadt nicht umgesetzt. Es habe sich kein Veranstalter dafür gefunden, sagte Reker dazu. Wer eine gute Idee habe, "wie man diese Menschenströme so steuern kann, dass es völlig unproblematisch läuft, ist sehr herzlich willkommen".

Auch Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, war vor Ort. Die lange Feier-Abstinenz der Menschen mache sich bemerkbar, sagte er, "die Menschen haben Lust, draußen zu feiern". Aber es sei auch "schade, wenn die Menschen mit uns Kölnern feiern wollen und es keinen Platz gibt."

Während in anderen Jahren geschätzte 30.000 Menschen zum Sessionsauftakt in diesem Viertel feierten, seien heute rund 50.000 gekommen, sagte WDR-Reporter Hilgers, "das war absehbar". Wenn die Polizei an den Eingangsstellen nicht eingeschritten wäre, hätte es "zu dramatischen Szenen kommen können". Viele seien dann eben "ziellos durch die Stadt" gelaufen.

Dabei seien die allermeisten Feiernden friedlich unterwegs gewesen, so Hilgers' Zwischenfazit am frühen Abend. Gefährlich sei dagegen die drohende Enge gewesen, die die Stadt nicht zu verhindern gewusst habe.

Menschenmengen auf der Zülpicher Straße Bild: WDR

Dichtgedrängte Feiernde Bild: dpa/Thomas Banneyer

Dass das Sicherheitskonzept der Stadt so nicht aufgehen konnte, hatten unter anderem Wirte aus dem Zülpicher Viertel schon im Vorfeld befürchtet. Die Gegend ist seit geraumer Zeit ein Hotspot mit Gewalt und Kriminalität mit regelmäßigen Polizeieinsätzen an den Wochenenden. Normales Feierpublikum käme ins Zülpicher Viertel gar nicht mehr, sagt Gastronom Markus Vogt, der seit 47 Jahren im Kwartier Latäng lebt, "nur noch Jugendliche mit extrem hohem Alkoholpegel".

