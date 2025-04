40 Jahre nach Inbetriebnahme Ehemaliges Kohlekraftwerk Ibbenbüren gesprengt Stand: 06.04.2025 13:52 Uhr

Das Kohlekraftwerk Ibbenbüren wurde am Sonntag gesprengt. Zuerst das Kesselhaus. Als Nächstes verschwand der Kühlturm.

Von Petra Brönstrup

Die Sprengung des 100 Meter hohen Kesselhauses ist erfolgreich verlaufen, der 125 Meter hohe Kühlturm fiel um 12:42 Uhr. Gerrit Grunden sah dem Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen. "Wir freuen uns zwar, dass das Kraftwerk wegkommt. Aber ein bisschen Wehmut ist auch mit dabei." Grunden wohnte mit seiner Familie im Schatten des Kraftwerks, der Anblick gehörte für ihn zum Alltag.

Familie Grunden musste ihr Haus verlassen

Familie Grunden gehörte zu den 130 Anwohnern, die am Sonntag ihr Haus wegen der Sprengung verlassen mussten. Auch eine Flüchtlingsunterkunft mit dreihundert Bewohnern in unmittelbarer Nähe zum Kraftwerk und eine Polizeistation wurden geräumt.

Sperrgebiet eingerichtet

Die NRW-Minister Karl-Josef Laumann und Oliver Krischer mit dem Bürgermeister von Ibbenbüren, Marc Schrameyer (li., 2.v.re., re.)

Stadt und Abbruchfirma hatten ein Sperrgebiet eingerichtet. Niemand sollte zu Schaden kommen, wenn das Kraftwerk fällt. Geladene Gäste, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen), waren in einem Festzelt außerhalb des abgesperrten Geländes mit gutem Blick aufs Kraftwerk untergebracht.

Landmarke verschwindet

Das Kohlekraftwerk Ibbenbüren war vierzig Jahre lang im Tecklenburger Land eine Landmarke. Es stand hoch oben auf dem bis 170 Meter hohen Schafberg. Kesselhaus, Kühlturm und Schornstein von Weitem sichtbar. Doch das Kraftwerk hatte ausgedient. Im Zusammenhang mit der Energiewende in Deutschland wurde es im Jahr 2021 vorzeitig stillgelegt. Bereits drei Jahre zuvor endete der Betrieb auf der benachbarten Zeche.

Sprengung akribisch vorbereitet

Der Kühlturm fällt

Die Abbruchfirma hatte Sprengung und Abriss über Monate akribisch vorbereitet. Sie hatte mehrere Probe- und Lockerungssprengungen durchgeführt. Die zunächst für Anfang März geplante Sprengung wurde um vier Wochen verschoben. Aus Sicherheitsgründen, wie die Firma mitteilte.

Denn in Ibbenbüren sollte es nicht so laufen wie Ende März am Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg. Bei der Sprengung dort war eins von zwei Kesselhäusern ungeplant stehen geblieben. Das Ibbenbürener Kraftwerk sei nicht von Pappe, meint der Chef der Abbruchfirma Thomas Hagedorn.

500 Kilogramm Sprengstoff

Das Kraftwerk mit Kesselhaus und Kühlturm

Am 100 Meter hohen Kesselhaus kamen 500 Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz. Schon seit Freitag war das Kraftwerksgelände komplett gesperrt. Nur noch der Sprengmeister und seine Mitarbeiter waren vor Ort. Sie brachten die Ladungen an und passten bis zur Sprengung am Sonntag auf, dass mit Sprengstoff und Zünder nichts passierte. Dabei wurden sie von einem Sicherheitsdienst unterstützt.

Auch der 125 Meter hohe Kühlturm des Kraftwerks war am Sonntag gefallen. Weil der allerdings auf asbesthaltigen Stützen stand, sollte er nicht gesprengt werden. Stattdessen wurde um den Turm herum ein acht Zentimeter starkes Stahlseil gelegt, wie ein Gürtel. Und dieses Seil wurde dann von schweren Maschinen zusammengezogen. Zentimeter für Zentimeter, bis der Kühlturm in sich zusammenfiel.

Ende von Ibbenbürens Bergbaugeschichte

Der Rückbau des Kohlekraftwerks ist ein weiteres Kapitel in der Abwicklung des Bergbaus in Ibbenbüren. Auf dem Gelände soll schon bald ein Konverter für Windstrom von der Nordsee gebaut werden. 97 Prozent des Materials, das abgerissen wurde, soll für das Fundement benutzt werden. Damit bleibt Ibbenbüren Standort für Energieerzeugung, nur in Zukunft grün und klimafreundlich und es beginnt eine neue Geschichte mit moderner Energie.

Im Oktober soll dann noch der 275 Meter hohe Schornstein fallen.

