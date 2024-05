Hochwasser Pegelstände am Rhein steigen rapide an Stand: 19.05.2024 13:39 Uhr

Während sich die Hochwasser-Lage im Saarland und in Rheinland-Pfalz entspannt, steigen nun die Pegelstände des Rheins rapide an. Und es ist neuer anhaltender Starkregen in Sicht.

Gerade erst werden aus den Hochwasser-Gebieten im Saarland sinkende Pegelstände gemeldet, da drohen schon neue Unwetter für die Tage nach Pfingsten. Ab Dienstagabend könnte es erneut zu anhaltendem Starkregen kommen, heißt es aus der WDR-Wetterredaktion. Die Lage bleibe angespannt.

Unwetterwarnung für Teile von NRW aufgehoben

Eine amtliche Unwetterwarnung für Teile von NRW vor starkem Gewitter mit Starkregen mittags am Pfingstsonntag ist mittlerweile aufgehoben. Betroffen waren der Hochsauerlandkreis und die Kreise Gütersloh, Höxter, Paderborn, Soest und Warendorf.

NRW voraussichtlich nur im Süden wieder stärker betroffen

Eine genauere Vorhersage für Dienstagabend und Mittwoch lasse sich erst am Pfingstmontag treffen, so die Wetterexperten. Nach jetzigem Stand werde NRW aber auch dann wieder nur südlich von den Unwettern gestreift.

Vor allem für den Süden Deutschland ergäben die Wettermodelle übereinstimmend ein "neues Unwettergebiet", teilt das ARD-Wetterkompetenzzentrum mit. Es soll am Dienstagnachmittag von Frankreich her aufziehen und am Mittwoch erneut heftige Gewitterregen in Teilen Deutschlands bringen.

Kleinere Regenmengen als zuletzt erwartet

Die Regenmengen sollen allerdings weit unter denen der vergangenen Tage liegen. Dennoch sind regional neue Sturzfluten möglich.

Laut der WDR-Wetterexperten bedeutet das für NRW: Großflächige Überflutungen durch Starkregen sind nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. Wer aber gerade in einer Straßensenke stehe, für den könne das gefährlich werden.

Pegelstände am Rhein in NRW steigen rapide an

Überflutungen gibt es nun aber am Rhein in NRW - eine Folge des Starkregens im Süden. Während sich das Wasser im Saarland und in Rheinland-Pfalz gerade zurückzieht, steigen die Pegelstände am Rhein rapide an.

So lag der Pegelstands des Rheins in Köln am Samstagmorgen um 11 Uhr noch bei 3,92 Metern. Nur einen Tag später ist er bereits auf über 6,20 Meter angestiegen. Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln prognostizieren, dass der Höchststand mit 7,10 Metern voraussichtlich am Montagmorgen erreicht wird.

Bereits am Samstag mussten in Mondorf bei Bonn mehrere Kirmes-Schausteller eines Strandfestes ihre Fahrgeschäfte abbauen oder umstellen. Auch dort schwappten Wellen über den Uferrand.

Auch im nahegelegenen Königswinter trat der Rhein an einem Fähranleger über die Ufer.

Feuerwehr-Einsätze nach Starkregen auch in NRW

Starkregen in Ostinghausen

Der starke Regen der vergangenen Tage sorgte auch unmittelbar für Feuerwehr-Einsätze in NRW. Zum Beispiel kam es in Ostinghausen bei Bad Sassendorf im Kreis Soest zu überschwemmten Straßen. Dabei liefen auch mehrere Keller voll.

In Bonn war am Samstag unter anderem das Stadthaus betroffen. In das Verwaltungsgebäude im Bonner Zentrum sei Regenwasser eingedrungen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Zudem pumpte die Bonner Feuerwehr Wasser aus einer unbefahrbar gewordenen Unterführung oder auch aus einer blockierten Tiefgarage.

