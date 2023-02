Großeinsatz in Gelsenkirchen Schalke-Fans bei Angriff schwer verletzt Stand: 19.02.2023 16:11 Uhr

Mehrere hundert Schalker Fans sind am Sonntagmorgen angegriffen worden, vier von ihnen sind schwer verletzt. Die Polizei vermutet, die Angreifer seien dem Umfeld der Fanszenen aus Essen und Dortmund zuzuordnen.

WDR

"Aufgrund zahlreicher Notrufe sind Polizeibeamte heute Morgen in Gelsenkirchen-Schalke im Einsatz gewesen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Gelsenkirchen. Demnach hatten sich mehrere hundert Mitglieder der organisierten Schalker Fanszene versammelt, um gemeinsam zum Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin zu fahren.

Baseballschläger im Einsatz

Weiter teilte die Polizei mit, die Schalker seien nach bisherigen Ermittlungen um 6.22 Uhr von mindestens 100 gewaltbereiten Personen überrascht worden, "vermutlich aus dem Umfeld der Fanszene von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund." In der Folge sei es zu einer Massenschlägerei gekommen, bei der unter anderem "Baseballschläger sowie sonstige Schlagwerkzeuge genutzt worden."

Auf WDR-Nachfrage zur Fanzugehörigkeit der Angreifer konnte die Leitstelle der Polizei Gelsenkirchen am Nachmittag noch nicht bestätigen, ob es sich sicher und ausschließlich um Anhänger von RWE und Dortmund handelte. Die Polizei verwies auf laufende Ermittlungen und die Auswertung verschiedener Indizien und möglicher Beweise.

Allerdings seien eben auch Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert worden, die dem Essener und Dortmunder Fanlager zuzuordnen waren. Ein Sprecher der Polizei erklärte dazu: "Wir wissen, das Derby zwischen Dortmund und Schalke steht an. Wenn sich die Vermutung mit den Dortmunder Fans verfestigt, müssen wir auch präventiv mit Blick darauf arbeiten."

Vier Schwerverletzte

Noch vor Eintreffen der Beamten hätten sich die angreifenden Personen bereits wieder entfernt, meldete die Polizei. Bei der Auseinandersetzung seien demnach mindestens vier Personen schwer verletzt worden, darunter ein Busfahrer.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend kamen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Fanfreundschaft zwischen BVB und Essen

Borussia Dortmund und Rot Weiss Essen verbindet eine Fanfreundschaft, sie ist auch aus der gemeinsamen Rivalität zum FC Schalke 04 entstanden.

Am Sonntag (19.02.2023) treffen um 14 Uhr Essen und die Reserve des BVB in der 3. Liga aufeinander. Anderthalb Stunden später spielt Schalke in der Bundesliga beim 1. FC Union.

Quelle: wdr.de