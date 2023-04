Viertelfinal-Hinspiel Leverkusen unentschieden gegen Saint-Gilloise Stand: 13.04.2023 22:56 Uhr

Bayer Leverkusen hatte im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League so seine Mühe. Letztlich war es einmal mehr Florian Wirtz, der die Werkself gegen Union Saint-Gilloise vor einer Niederlage bewahrte.

WDR

Nach kampfbetonten 90 Minuten musste sich Bayer Leverkusen am Donnerstagabend mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Zwar war bei der Werkself das Bemühen deutlich zu erkennen, doch vor dem Tor fehlte oftmals die letzte Überzeugung.

Dennoch dürfen sich die Bayer-Fans, die die Mannschaft schon bei der Busankunft mit Pyrotechnik und Gesängen auf das Spiel eingestimmt hatten, weiter berechtigte Hoffnungen auf das erste europäische Halbfinale seit 2002 machen.

Alonso mit nur einem Wechsel

Bei zuletzt sieben Pflichtspielsiegen in Folge hatte Leverkusens Trainer Xabi Alonso kaum Grund zu wechseln. Einzige Änderung im Vergleich zum 3:1 gegen Eintracht Frankfurt: Mitchel Bakker ersetzte Odilon Kossounou.

Die erste Chance der Partie ging dann auch auf das Konto der Werkself. Der formstarke Florian Wirtz (7.) ließ mit einer Finte gleich mehrere Gegner stehen und zog schließlich aus rund 16 Metern ab. Sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp.

Es sollte jedoch für einige Zeit die einzige echte Möglichkeit bleiben. Beide Teams ließen sich kaum Räume und rieben sich in zahlreichen Zweikämpfen auf.

Chancen auf beiden Seiten

Nach einer knappen halben Stunde nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst setzte sich Victor Boniface gleich gegen zwei Verteidiger durch, scheiterte aus spitzem Winkel aber am gut abtauchenden Lukáš Hrádecký. Die folgende Ecke setzte Ismaël Kandouss an die Latte.

Auf der anderen Seite landete ein Schuss von Moussa Diaby aus 20 Metern am Außennetz. Die dickste Chance für Bayer hatte aber Piero Hincapié, der fünf Minuten vor der Pause von einem Stellungsfehler von Keeper Anthony Moris profitierte. Frei vor dem Tor köpfte der Abwehrspieler knapp vorbei.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte dann auch Diaby noch eine Gelegenheit. Der Stürmer konnte das starke Solo von Amine Adli jedoch nicht vergolden.

Boniface trifft für die Belgier

War es in den vergangenen Wochen die Werkself, die mit gnadenloser Effizienz beeindruckte, zeigte diese Eigenschaft diesmal der Tabellenzweite aus Belgien. Boniface brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Kaum bedrängt schlenzte der Angreifer den Ball unhaltbar ins rechte Eck.

Bayer war nur kurz geschockt, antwortete mit zahlreichen Sturmläufen. Doch die Aufgabe für den Bundesligisten erwies sich als zunehmend schwierig, weil Saint-Gilloise weiterhin äußerst diszipliniert und kompakt verteidigte. Nach vorne ging bei den Belgiern allerdings praktisch nichts mehr.

Wirtz rettet Bayer das Remis

Das sollte sich am Ende doch noch rächen. Nachdem Jeremie Frimpong frei vor dem Tor die Chance auf den Ausgleich noch liegen ließ, traf Wirtz in der 83. Minute zum verdienten Ausgleich. Der Nationalspieler nahm eine Abnahme von Sardar Azmoun direkt und traf sehenswert ins lange Eck.

Wenn Leverkusen den Schwung der letzten 40 Minuten mit ins Rückspiel retten kann, hat der Bundesligist noch alle Chancen nach 1988, 1995 und 2002 zum vierten Mal in ein europäisches Halbfinale einzuziehen. Das Viertelfinal-Rückspiel wird am kommenden Donnerstag angepfiffen.

Quelle: wdr.de