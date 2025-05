Unglück bei Mönchengladbach Zwei Tote nach Absturz von Kleinflugzeug in NRW Stand: 31.05.2025 13:57 Uhr

Am Mittag stürzte das Flugzeug in ein Wohngebäude in Korschenbroich-Kleinenbroich (Rhein-Kreis Neuss). Zwei Personen wurden tot geborgen.

Das Sportflugzeug ist nach Polizeiangaben gegen 12:30 Uhr abgestürzt. Dabei sei es auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt, sagte ein Polizeisprecher dem WDR. Die 71-jährige Pilotin sei dabei ums Leben gekommen. Ob es sich bei der zweiten toten Person um den Co-Piloten oder einen Hausbewohner handelt, sei noch unklar. Zur Ursache des Absturzes könne man noch nichts sagen.

Sportflugzeug stürzte auf Terrasse

Bilder von der Absturzstelle zeigen, dass das Flugzeug-Wrack an der Rückseite des Hauses liegt. Am Haus ist ein großer Schaden entstanden. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle, um den entstandenen Brand zu löschen.

Unsere Quellen:

WDR-Reporter

Polizei Rhein-Kreis Neuss

Feuerwehr Mönchengladbach

