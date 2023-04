Angriff in Duisburger Fitnessstudio Ermittler prüfen terroristischen Hintergrund Stand: 25.04.2023 21:12 Uhr

Nach dem Messerangriff in einem Duisburger Fitnessstudio prüfen die Ermittler, ob es sich um einen Terroranschlag gehandelt haben könnte. Demnach gibt es Hinweise auf eine mögliche islamistische Motivation.

Experten haben nach der Festnahme des Verdächtigen dessen Handy ausgewertet. Dort fanden die Ermittler Hinweise, dass es sich bei der Messerattacke in dem Duisburger Fitnessstudio um eine islamistisch motivierte Tat handeln könnte. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt, die die Ermittlungen übernommen hat.

Gibt es doch eine Verbindung zur Attacke in der Nacht auf Ostersonntag?

Laut Spiegel ist zudem eine Spur aufgetaucht, die den Verdächtigen mit einer weiteren Attacke in Duisburg in Verbindung bringen könnte. In der Altstadt war in der Nacht auf Ostersonntag ein 35-Jähriger nach einer Messerattacke gestorben. Der Spiegel schreibt, in der Blutlache des Getöteten sei ein Schuhabdruck gefunden worden, der zu einem Schuh des festgenommenen Mannes passen könnte. Es laufe ein DNA-Abgleich, der klären soll, ob tatsächlich Blut des 35-Jährigen an den Schuhen des Verdächtigen ist.

Polizei wertet Speichermedien aus

Unterdessen hält sich die Generalstaatsanwaltschaft mit Einzelheiten zu Auswertungsergebnissen des Handys noch bedeckt. "Die Beweismittel, darunter elektronische Speichermedien, werden aktuell weiter ausgewertet und es wird auch weiter versucht, den persönlichen Hintergrund des Beschuldigten zu ermitteln", sagt Sprecher Holger Heming.

Zeugen erkannten mutmaßlichen Täter

Der mutmaßliche Täter war in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung nahe des Tatorts von Spezialeinheiten verhaftet worden. Zwei seiner Bekannten im Alter von 26 und 33 Jahren hatten den Beamten offenbar einen Tipp gegeben. In der Wohnung stellten die Beamten auch zwei Messer sicher, die als mögliche Tatwaffe jetzt auf DNA-Spuren der Opfer untersucht werden.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem syrischen Staatsbürger versuchten Mord vor. Der 26-Jährige sitzt weiter in Untersuchungshaft und soll jetzt auch psychiatrisch begutachtet werden. Der Verdächtige selbst schweigt zu den Vorwürfen. Gegen ihn wird bisher wegen versuchten Mordes ermittelt, nachdem er vergangene Woche vier Menschen in einem Fitnessstudio mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Drei der Verletzten sind mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Ein 21-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr.

Auch in Hamburg war am Dienstag ein Syrer unter Terrorismusverdacht festgenommen worden. Terrorismus-Experte Peter Neumann sagte dem WDR, es gebe eine Häufung von Einzeltätern, die sich zuhause am Computer radikalisierten. "Sie sind nicht Mitglieder größerer Netzwerke, sie schlagen häufig allein und impulsiv los". Das mache es für die Polizei schwierig, ihnen auf die Spur zu kommen, weil sie nicht über ihre Pläne kommunizierten.