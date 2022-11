Verletzte auf der Düsseldorfer Kö 84-Jähriger rast mit Auto in Passanten Stand: 23.11.2022 06:46 Uhr

Am frühen Dienstagabend hat ein 84-jähriger SUV-Fahrer einen Unfall an der Düsseldorfer Einkaufsmeile an der Königsallee verursacht. Dabei wurden sechs Menschen verletzt.

Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von einem Anschlag aus. Ein 84-Jähriger habe am frühen Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und sei dann in parkende E-Scooter gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Mehrere Menschen mit Krankenwagen abtransportiert

Dabei wurden sechs Menschen verletzt - davon zwei schwer. Zunächst war davon die Rede, dass sie in Lebengefahr schwebten, später gab die Polizei Entwarnung: Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Zwei Verletzte gehören zu einem privaten Sicherheitsunternehmen, sie bewachten ein Juweliergeschäft.

Der Unfall ereignete sich am Rand des Weihnachtsmarktes, der gerade entlang der Kö aufgebaut ist. Zwei geparkte Autos wurden schwer beschädigt. Der Fahrer hatte auf seiner Unglücksfahrt über die Kö auch Straßenschilder gerammt und mehrere abgestellte E-Scooter und Poller umgefahren.

Die Unfallursache sei unklar, man gehe aber von menschlichem Versagen aus, so der Polizeisprecher. Möglicherweise spielten diffuse Lichtverhältnisse und der Nieselregen eine Rolle. Der Fahrer soll am Anfang seiner Fahrt auch eine rote Ampel übersehen haben, so die Ermittler. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Die Kö war für mehr als drei Stunden für den Verkehr gesperrt.

