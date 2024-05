Düsseldorf Tote und Verletzte bei Explosion in Kiosk Stand: 16.05.2024 09:04 Uhr

In Düsseldorf-Flingern sind bei einer Explosion in einem Kiosk unterhalb eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am frühen Donnerstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen und mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Gegen halb drei in der Nacht stand der Kiosk auf der Lichtstraße in Düsseldorf Flingern in Folge einer Explosion in Flammen. Der Kiosk befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr hat über 70 Menschen in Sicherheit gebracht. Laut Feuerwehr kamen drei Menschen ums Leben. 16 weitere Menschen wurden verletzt, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr.

Das Gebäude ist schwer beschädigt.

Durch die Explosion fingen vier in der Nähe stehende Autos Feuer und auch das Nachbarhaus gegenüber wurde von Trümmern getroffen. Einige Bewohner konnten sich zunächst auf die Balkone des verrauchten Hauses retten. Die Feuerwehr rettete sie über Drehleitern. Die Nachlöscharbeiten sollen noch mehrere Stunden dauern.

Umliegende Autos fingen Feuer.

Bisher ist die Brandursache unklar. Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz, löschten den Brand und versorgten die Verletzten. Momentan ist das Gebäude nicht bewohnbar. Ob die Anwohner dahin zurückkehren können, muss noch geprüft werden.

