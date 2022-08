Verdächtiger Gegenstand Dortmunder Hauptbahnhof geräumt Stand: 09.08.2022 09:58 Uhr

Die Polizei hat die Sperrung des Dortmunder Hauptbahnhofs aufgehoben. Ein verdächtiger Gegenstand hatte ihn am Dienstagmorgen zum großen Teil lahmgelegt.

Die Züge am Dortmunder Hauptbahnhof fahren wieder. Nach der Sperrung kann es aber zunächst noch Verzögerungen oder Gleiswechsel geben.

Mehrere Stunden lang ging am Hauptbahnhof fast nichts mehr. Die Polizei hatte ihn, bis auf die Kopfbahnsteige, die über Treppen erreichbar sind, gesperrt. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand an Gleis 31, also am Rand des Bahnhofs.

Auch Bochumer Hauptbahnhof betroffen

Gestrandete Reisende auf dem Bahnhofsvorplatz. Bild: WDR / Daniel Schmitz

Um welchen Gegenstand es konkret ging, hat die Bundespolizei bisher nicht gesagt. Durch die Sperrung hingen viele Reisende zunächst auf dem Vorplatz des Bahnhofs fest. Auch der Bochumer Hauptbahnhof wurde zeitweise nicht angefahren.

