Bielefeld Mehrere Verletzte nach Schüssen bei Prozess Stand: 26.02.2025 15:15 Uhr

Großeinsatz vor dem Landgericht in Bielefeld: Vor dem Gebäude sind Schüsse gefallen. Es gibt zwei Verletzte geben. Dort wurde heute ab 9 Uhr der Prozess um den erschossenen Boxer Besar Nimani geführt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen sind mindestens zwei Personen durch Schüsse in der Nähe des Bielefelder Landgerichts verletzt worden. Ein Tatverdächtiger soll laut dpa von der Polizei festgenommen worden sein.

Ob noch weitere Täter involviert sind, ist bislang von der Polizei nicht bestätigt worden. Sie ist noch immer im Großeinsatz, wie WDR-Reporter Oliver Köhler von vor Ort berichtet:

Ein Verletzter musste reanimiert werden

Augenzeugen berichteten, dass mehrere Menschen verletzt auf dem Boden lagen. Polizisten kümmerten sich um die Verletzten, Rettungskräfte eilen derzeit zum Landgericht, bestätigte die Polizei dem WDR.

Augenzeugen berichteten dem WDR, dass es zwei Verletzte gebe, einer musste reanimiert werden. Es soll sich um den Vater und einen Bruder des Angeklagten im Nimani-Prozess handeln.

Schüsse nach Ende der Hauptverhandlung

Der Polizeieinsatz läuft noch immer.

Vor dem Landgericht begann um 9 Uhr der Prozess um den erschossenen 38-jährigen Boxer Besar Nimani. Die Schüsse fielen plötzlich nach Ende der Hauptverhandlung vor dem Gebäude auf einer Kreuzung.

Am vorletzten Verhandlungstag soll die Schwester der getöteten Boxers versucht haben, ein Messer in den Gerichtssaal zu bringen, musste es aber laut Verteidiger an der Einlasskontrolle abgeben.

Unsere Quellen:



Polizei Bielefeld

WDR-Reporter vor Ort

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir eine falsche Information übernommen, dass es sich um einen Rocker-Prozess handelt. Dies haben wir korrigiert.