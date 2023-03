Am Flughafen Köln/Bonn Autofahrer verletzt mehrere Menschen Stand: 24.03.2023 13:31 Uhr

In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Mann am Freitag mit einem Transporter mehrere Fußgänger angefahren und verletzt. Er sei auch gegen mehrere Autos gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

WDR

Der 57 Jahre alte Mann sei mit einem Mietwagen gezielt auf Menschen zugefahren, "die ihm aber wohl ausweichen konnten", sagte ein Polizeisprecher vor Ort. "Wir sprechen von mehreren Verletzten aktuell", so der Sprecher.

Mit diesem Wagen soll der Fahrer durch das Untergeschoss des Parkhauses P2 immer im Kreis gefahren sein. Bild: WDR / Schmitz

Niemand sei in Lebensgefahr, die Verletzungen seien überwiegend leicht, vor allem handele es sich um Schocks. Der Kleintransporter stammt von einer Mietwagenfirma und sollte gerade gereinigt werden. Der Mann soll mit dem schwarzen Transporter immer wieder im Kreis gefahren sein, heißt es. Der Fahrer ist festgenommen worden und befindet sich im Polizeipräsidium, wo er ärztlich untersucht wird. Er sei mutmaßlich psychisch krank. Auch zwei Polizisten wurden leicht verletzt, weil der Mann bei seiner Festnahme Widerstand geleistet hat, so ein Sprecher. Insgesamt gibt es sieben Leichtverletzte.

