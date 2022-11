Eingesperrtes Mädchen Jugendamt hatte schon länger Hinweise Stand: 07.11.2022 11:36 Uhr

Nach der Befreiung einer Achtjährigen in Attendorn, die fast ihr ganzes Leben von ihrer Mutter im eigenen Haus versteckt wurde, sind noch viele Fragen offen. Was wir wissen und was nicht.

WDR

Ein acht Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern. Knapp sieben Jahre lang soll das Kind komplett von der Außenwelt abgeschirmt worden sein: Es hat nie einen Kindergarten und keine Schule besucht. Auch mit anderen Kindern soll es in dieser Zeit niemals gespielt haben.

Was hat diese völlig unnatürliche Situation mit dem Kind gemacht? Was könnte die Mutter dazu bewogen haben? Und gibt es Versäumnisse bei den Behörden? Was wir wissen und was nicht.

Wie geht es dem Kind?

"Das Mädchen ist in einer Pflegefamilie und dort gut aufgehoben", sagte der Fachbereichsleiter Jugend, Gesundheit und Soziales im Kreis Olpe, Michael Färber, dem WDR am Sonntag. Körperliche Auffälligkeiten hätten auch die behandelnden Ärzte bisher nicht festgestellt. Insgesamt gehe es dem Kind "den Umständen entsprechend gut", meinte auch Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthus.

Das Kind habe sich offensichtlich auch ohne Schulbesuch eine gewisse Bildung aneignen können, hieß es weiter. "Das Mädchen kann lesen und rechnen", sagte Färber. Defizite gebe es noch bei einigen alltäglichen Fähigkeiten. Zum Beispiel habe es noch Probleme, Treppen zu steigen. "Da muss man jetzt sehen, wie sich das weiter entwickelt."

Die plötzliche Konfrontation mit der Außenwelt habe bei dem Mädchen vor allem Überraschung ausgelöst, hieß es. "Sie war froh, auch mal etwas anderes zu sehen." Das Kind habe natürlich eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter aufgebaut. Wie sie auf die Trennung reagieren wird, müsse man beobachten.

Julia von Weiler Bild: picture-alliance/SZ-Foto/Jürgen Heinrich

"Kinder brauchen soziale Kontakte", sagt Psychologin Julia von Weiler. Dennoch müsse die lange Zeit in der Isolation nicht unbedingt bleibende Schäden hinterlassen. "Natürlich kann man jetzt wahnsinnig viel aufholen."

Welche Motive hatte die Mutter?

Das ist noch völlig unklar. Sowohl die Mutter als auch die Großeltern, die ebenfalls in dem Haus lebten, schweigen zu den Vorwürfen. Allerdings gibt es Hinweise, dass ein Streit ums Sorgerecht mit dem getrennt lebenden Vater des Mädchens möglicherweise eine Rolle spielte.

Im Jahr 2015 hatte die Mutter demnach versucht, vor Gericht das alleinige Sorgerecht für das Mädchen einzuklagen. "Die Mutter wollte keinen Umgang des Vaters zulassen", sagte Färber dem WDR. Im Februar 2016 habe das zuständige Familiengericht allerdings entschieden, dass beide Elternteile ihr Sorgerecht behalten.

Gegenüber den Behörden sowie dem Vater des Kindes gab die Mutter dann an, mit der Tochter zu Verwandten nach Italien zu ziehen. Doch das ist offenbar nie passiert.

Welche Rolle spielen die Großeltern?

Die Großeltern haben ihre Tochter gegenüber den Behörden jahrelang gedeckt. Insbesondere die Großmutter habe bei mehreren Hausbesuchen von Jugendamtsmitarbeitern "glaubhaft" vorgetragen, dass Mutter und Tochter in Italien leben würden. Den Zutritt zum Haus habe sie dabei stets verweigert.

Wie konnten die Behörden so lange getäuscht werden?

Das ist eine Frage, die noch geklärt werden muss. Am Sonntag teilte der Kreis Olpe mit, dass alle "verfahrensbezogenen Vorgänge im eigenen Haus" im Zusammenhang mit dem Fall geprüft werden, also auch die Arbeit des Jugendamtes. Klar ist, dass es mehrmals anonyme Hinweise gab, dass Kind und Mutter nach wie vor in Attendorn leben - und nicht in Italien.

Daraufhin habe es Hausbesuche des Jugendamts an der Adresse der Großeltern gegeben. Offenbar hatten die Mitarbeiter dabei aber nichts Verdächtiges festgestellt. Das Jugendamt habe zudem bei Krankenkassen recherchiert, ob die Mutter dort noch versichert sei - ohne Ergebnis. Eine Nachfrage bei Kitas und Schulen habe ebenfalls nichts gebracht.

Auch der Vater soll in dieser Frage mehrmals angeschrieben worden sein. Laut Färber habe es darauf aber nie eine Reaktion gegeben. Erst durch neue Zeugenaussagen war jetzt eine Hausdurchsuchung möglich, bei der die Achtjährige, ihre Mutter und deren Eltern angetroffen wurden.

Was hat den Ausschlag für die Entdeckung des Kindes gegeben?

Offenbar hatte sich ein Ehepaar beim Jugendamt gemeldet, das über Bekannte der Familie von der Existenz des Kindes erfahren hatte. Das Amt stellte daraufhin eine förmliche Anfrage bei den Behörden in Italien. Diese antworteten, dass weder Mutter noch Kind in Italien bekannt seien. Daraufhin kam es schon Ende September zu dem Durchsuchungsbefehl, aber erst jetzt wurde der Fall öffentlich.

Quelle: wdr.de