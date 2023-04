Vorfall in Fitnessstudio Attacke mit mehreren Verletzten in Duisburg Stand: 18.04.2023 20:18 Uhr

In Duisburg läuft am frühen Dienstagabend ein Großeinsatz der Polizei. In einem Fitnessstudio sollen Täter auf Besucher eingestochen haben.

WDR

Das SEK und mehr als hundert Polizisten sind seit dem frühen Dienstagabend in Duisburg im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr sollen zwei Täter das Fitnessstudio in der Innenstadt aufgesucht und wahllos auf Besucher eingestochen haben, heißt es von der Essener Polizei. Sie ist für den Einsatz zuständig.

Der Pressesprecher der Polizei Duisburg, Jonas Tepe, bestätigte das dem WDR zunächst nicht. Er sprach aber von mehreren Schwerverletzten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Wie viele genau es sind und ob es auch Tote gibt, ist noch unklar.

Innenstadt Duisburg gesperrt

Die Polizei befragt nun Zeugen. Sie habe dafür Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Duisburger Innenstadt ist in Teilen abgesperrt. Mindestens zwei Polizeihubschrauber sind in der Luft. Ob sie nach möglichen weiteren Tätern suchen, dazu sagt die Polizei bisher nichts.

WDR-Reporter Ludger Kazmierczak berichtet, dass zwischenzeitlich Scharfschützen auf den Dächern gewesen seien und eine gespenstische Stille geherrscht habe. Die Anwohner seien aufgerufen, zuhause zu bleiben und den Bereich rund um das Rathaus zu meiden.

Polizei sucht Zeugen

Polizeisprecher Tepe bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Quelle: wdr.de