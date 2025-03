75 Jahre Die ARD feiert Jubiläum Stand: 31.03.2025 06:00 Uhr

Die ARD leitet die Jubiläumswoche mit zwei großen Shows und einer außergewöhnlichen Doku ein. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit echten Kultserien. Und auch wir haben tief im Bildarchiv gekramt - und echte TV-Schätze der ARD gefunden.

Von Katja Goebel

Die Geburtsstunde der ARD liegt im Jahr 1950. Da schließen sich am 9. Juni sechs unabhängige Sender zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. In Anlehnung an das britische Modell der BBC wird der Rundfunk in Form von selbstständigen Landesrundfunkanstalten des öffentlichen Rechts organisiert. Denn die Vorgabe der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg lautet: Bloß keinen Staatsfunk mehr!

In Deutschland soll keine politische Propaganda mehr über den Äther gehen können wie unter den Nazis. Die Finanzierung durch Gebühren soll die Unabhängigkeit der Sender sichern. Denn auf diese Weise sind sie nicht auf Steuergelder angewiesen. Aus dem sperrigen Namen "Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik" wird das bekannte Kürzel ARD.

Aus dem ersten Sendebetrieb, im TV anfangs nur dreimal wöchentlich, ist heute längst ein multimediales Angebot geworden – mit der ARD Mediathek als größter Streamingplattform Deutschlands.

So feiert die ARD ihr Jubiläum

Am 31. März zeigt das Erste und die ARD-Mediathek ab 20.15 Uhr eine Jubiläumsdokumentation, bei der Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner auf über sieben Jahrzehnte öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zurückblickt. Mit dabei sind Maren Kroymann, Lars Eidinger oder Reinhold Beckmann. Neben Fernsehmomenten für die Ewigkeit, Sporthöhepunkten und journalistischen Highlights gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen der ARD. Zuschauer erfahren zum Beispiel, wie wie die Tagesschau funktioniert.

Am 4. April in der ARD-Mediathek und am 5. April um 23.55 Uhr im Ersten lädt Carolin Kebekus zur Spielshow „Let’s play ARD“ mit prominenten Gästen ein. Zwei Teams treten gegeneinander an - eine Zeitreise mit absurden, lustigen und erstaunlichen ARD-Momenten.

Am 5. April präsentiert Moderator Kai Pflaume mit "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsschau" die größten TV-Momente aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte. Gäste sind unter anderem Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe.

Außerdem lässt die ARD-Mediathek Kultserien wie "Ein Herz und eine Seele", "Familie Heinz Becker", "Monaco Franze" und "Raumpatrouille Orion" aufleben.