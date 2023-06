Unwetter in Niedersachsen Überschwemmte Straßen und umgefallene Bäume Stand: 21.06.2023 09:45 Uhr

In Norddeutschland sind in der Nacht Unwetter auf die hohen Temperaturen gefolgt. Gebietsweise gab es Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Vor allem war das Oldenburger Land betroffen.

Dort sind am Dienstagabend Starkregen und heftige Gewitter durchgezogen. Teilweise fielen bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In der Region war die Feuerwehr zu rund 60 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, vollgelaufener Keller und herabgestürzter Dachziegel ausgerückt. In der Stadt Oldenburg wurden Straßen überschwemmt.

Unwetter führt zu Stromausfällen und Überschwemmungen

Die Wassermengen fluteten auch die Nordtangente und damit den Teil des Stadtautobahnrings, der die A29 und der A293 verbindet. Das Unwetter führte zudem vielerorts zu Stromausfällen. Auch in der Region Osnabrück wurden vereinzelt Straßen überspült und Bäume umgeweht. In Lohne im Landkreis Vechta stand der Vorplatz vom St. Franziskus-Hospital unter Wasser, sodass das Krankenhaus zeitweise nur über einen Nebeneingang erreichbar war.

Unter anderem in Goldenstedt (Landkreis Vechta) sorgten umgestürzte Bäume für Feuerwehreinsätze.

Heftige Gewitter auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gab es heftige Gewitter. In Schwerin musste die Feuerwehr mehrere Keller leer pumpen, die mit Regenwasser vollgelaufen waren. Auch in Hamburg gab es überschwemmte Straßen. In einer Wohnung in der Hansestadt brach durch die Regenmassen Wasser durch das Dach. Über Unwetter-Schäden in Schleswig-Holstein ist bislang nicht bekannt.

Im weiteren Tagesverlauf soll sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunehmend aufklaren. Vielerorts im Norden zeigt sich die Sonne bei Höchstwerten zwischen 26 und 28 Grad. Zum Wochenende soll es in Küstennähe eher trocken bleiben - während etwa im südlichen Niedersachsen weiter Schauer und Gewitter erwartet werden.

Zug kommt wegen Überhitzung zum Stehen

Das hochsommerliche Wetter hatte auch Konsequenzen für rund 200 Zugreisende im Landkreis Hildesheim. Sie mussten fast vier Stunden in einer kaputten Regionalbahn verbringen, die gegen 19 Uhr auf der Fahrt von Hildesheim nach Hannover bei Nordstemmen liegen geblieben war. Der erixx sei überhitzt gewesen, habe der Zugführer nach Informationen des NDR in Niedersachsen erklärt. Eine Ersatzbahn brachte die Fahrgäste viereinhalb Stunden verspätet nach Hannover.

