Wattenmeer-Insel Minsener Oog Toter Wal bei Wangerooge entdeckt Stand: 21.02.2025 14:41 Uhr

Vor Wangerooge ist offenbar ein toter Buckelwal gestrandet. Das Tier wurde vor der unbewohnten Insel Minsener Oog entdeckt. Nun sollen Experten den Kadaver untersuchen.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung habe einen Kadaver gemeldet, sagte eine Sprecherin der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven. Demnach zeigt eine Luftaufnahme von einem Hubschrauberpiloten einen schwarzen Wal auf einer Sandbank. Bei dem Tier auf dem Foto handele es sich mit sehr großer Sicherheit um einen Buckelwal, sagte die Sprecherin am Donnerstag. Nach Einschätzung von Experten des Nationalparks und eines Tierarztes sprechen das runde Maul und die sichtbare Brustflosse dafür.

Experten wollen Wal untersuchen

Es werde nun geprüft, ob und wie Expertinnen und Experten zur Fundstelle auf der abgelegenen Insel kommen können, sagte die Sprecherin. Die unbewohnte Insel Minsener Oog (Landkreis Friesland) liegt westlich der Jademündung und östlich der Insel Wangerooge, rund vier Kilometer vom Festland entfernt. Das Betreten ist wegen des Vogelschutzes nicht erlaubt. An der Untersuchung sollen den Angaben zufolge auch die Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung sowie das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit beteiligt sein.

Was passiert mit dem Kadaver?

Die Experten wollen laut der Nationalparkverwaltung nun prüfen, was mit dem toten Wal passieren soll. Dafür müsse das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt klären, ob von dem Walkadaver eine Gefahr für die Schifffahrt ausgeht. Das könnte den Angaben zufolge der Fall sein, wenn der Wal durch die Gezeiten aufs offene Meer oder Richtung Jade getrieben wird. Wenn der Kadaver aber unbeweglich auf der Insel liegt, gebe es für den Nationalpark keinen Grund, das Tier zu bewegen, sagte die Sprecherin. Das Tier soll zudem vermessen und das Geschlecht festgestellt werden. Auch die Todesursache soll geklärt werden.

Buckelwale sind selten in der Deutschen Bucht

Buckelwale sind laut der Nationalparkverwaltung eher selten in der Deutschen Bucht. Im vergangenen Jahr war mehrfach ein junger Buckelwal in der Nordsee vor Norderney gesichtet worden. Buckelwale leben vor allem in polaren Meeren und ziehen in tropische Gewässer, um dort Nachwuchs zu bekommen. Buckelwale werden bis zu 15 Meter lang und können bis zu 30 Tonnen wiegen.

Toter Pottwal vor Sylt

Erst vor wenigen Tagen war ein toter Pottwal vor der Insel Sylt entdeckt und an den Strand geschleppt worden. Experten haben den rund 14 Meter langen Kadaver daraufhin zerlegt und abtransportiert. Er soll nun von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht werden.

