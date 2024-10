Studie der Universität Mehr als 400 Missbrauchsopfer im Bistum Osnabrück Stand: 02.10.2024 11:17 Uhr

Die Universität Osnabrück spricht im Abschlussbericht zu sexualisierter Gewalt im dortigen Bistum von mehr als 400 Betroffenen. Das Bistum Osnabrück will sich erst in einer Woche öffentlich zu Wort melden.

Der Abschlussbericht zeige das quantitative Ausmaß der sexualisierten Gewalt im Bistum Osnabrück, sagte Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück, bei der Vorstellung des Abschlussberichts am Mittwoch. Von 1945 bis zur Gegenwart ermittelten die Verfasserinnen und Verfasser 122 Priester und Diakone, denen Gewalt an 349 Betroffenen vorgeworfen wird. Mindestens zu 60 weiteren Betroffenen lägen konkrete Hinweise vor, hieß es. Damit sei von mehr als 400 Betroffenen gesichert auszugehen. Die den Priestern und Diakonen vorgeworfenen Taten würden ein breites Spektrum von sexualisierter Gewalt umfassen, sagte Projektleiter Hans Schulte-Nölke. Dies reiche von Distanzverletzungen bis hin zu schweren und schwersten Sexualstraftaten.

Nach Zwischenbericht trat Bischof von Osnabrück zurück

Bereits nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse im September 2022 hatte die Missbrauchsstudie für Diskussionen im Bistum Osnabrück gesorgt. Es hatten sich daraufhin nicht nur weitere Betroffene bei den Forschenden gemeldet: Ein halbes Jahr später, im März 2023, war Franz-Josef Bode, der seit 1995 Bischof in Osnabrück war, zurückgetreten. In dem öffentlich zugänglichen Bericht wurden insgesamt 68 Betroffene und 35 Beschuldigte im Zeitraum von 1946 bis 2015 identifiziert. Inzwischen sind einige Textstellen geschwärzt worden, weil möglicherweise Rechte benannter Personen verletzt wurden. Die finale Veröffentlichung sollte sich mit den systemischen Ursachen und den Pflichtverletzungen von Kirchenverantwortlichen beschäftigen.

Bistum äußert sich erst eine Woche später

Mittlerweile hat das Bistum Osnabrück einen neuen Bischof: Dominicus Meier. Die Kirche und der Bischof bekommen nach Angaben des Bistums vor der Veröffentlichung keinen Einblick in den Abschlussbericht. Laut einer Mitteilung will der amtierende Bischof eine Woche später zu einer Pressekonferenz einladen. In den Tagen rund um die Präsentation des Abschlussberichts richtet das Bistum Osnabrück eine Telefon-Hotline unter der Telefonnummer (0541) 31 87 95 ein. Ziel sei, Menschen eine Gesprächsmöglichkeit zu bieten, hieß es. Laut Bistum nehmen in der Seelsorge erfahrene Ansprechpartner die Anrufe entgegen und vermitteln sie bei Bedarf an andere Experten weiter.

Evangelische Kirche mit eigener Studie

Anfang des Jahres hatte auch die evangelische Kirche eine Missbrauchsstudie veröffentlicht. Eine unabhängige Forschungsgruppe listete bundesweit mindestens 2.225 Betroffene von sexualisierter Gewalt auf. Die Veröffentlichung sorgte für eine kircheninterne Debatte zwischen Gemeinden und dem Landesvorstand.

