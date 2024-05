Niedersachsen Rassistische Gesänge auf Schützenfest Stand: 24.05.2024 20:20 Uhr

Erneut ist es offenbar auf einem öffentlichen Fest zu einem Vorfall mit volksverhetzendem Hintergrund gekommen. In Löningen sollen mehrere Männer am Pfingstmontag ausländerfeindliche Parolen gerufen haben.

Ein Video, das laut Polizei im Internet kursiert, zeigt demnach, wie einige Besucher des Schützenfestes im Löninger Stadtteil Bunnen (Landkreis Cloppenburg) zur Melodie des Liedes "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino die Zeile "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus" rufen.

Nazi-Parolen "nicht mit unserem Menschenbild vereinbar"

Zeugen hätten der Polizei diese Videos vorgelegt und Anzeige erstattet, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat Ermittlungen eingeleitet. "In einer weltoffenen und toleranten Gesellschaft, die gerade erst das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gemeinsam gefeiert hat, ist ein solches Verhalten mit unserem Menschenbild nicht vereinbar", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

Schützenverein distanziert sich von rechtsradikalen Parolen

Auch der Vorstand des Schützenvereins Bunnen ist nach eigenen Angaben bestürzt. Bereits am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende habe er von dem Video erfahren. Gegenüber den Besuchern des Schützenfestes habe sich der Präsident am Dienstag "deutlich von rechtsradikalen Parolen distanziert", heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. "Gerade unser Schützenverein ist vielfältig. Jeder ist bei uns herzlich willkommen."

Video zeigt Vorfall auf Sylt

Gerade erst war ein ähnlicher Vorfall bekanntgeworden, bei dem auf der Insel Sylt mehrere Personen die gleichen ausländerfeindlichen Sätze zur Melodie dieses Liedes gesungen haben. Auch davon gibt es Videos.

Wirt erstattet Anzeige wegen ausländerfeindlicher Parolen

Und im emsländischen Messingen sollen Gäste an Weihnachten auf einer öffentlichen Feier ebenfalls ausländerfeindliche Parolen gesungen haben. Auch hier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Wirt der Gaststätte hatte den Vorfall laut Polizei angezeigt.

