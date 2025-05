Entlaufener Vogel in Niedersachsen Mit Drohnen auf Nandu-Suche Stand: 20.05.2025 14:21 Uhr

Der in Heiningen (Landkreis Wolfenbüttel) entlaufene Nandu ist weiterhin nicht wieder aufgetaucht. Trotz intensiver Suche - auch mit Drohnen aus der Luft - bleibt das große, flugunfähige Tier verschwunden.

Der Nandu mit dem Namen "Longbottom" war am Sonntagabend aus seinem Gehege in Heiningen ausgebüxt. Zuletzt wurde das Tier laut Polizei am Montag erst auf einem Weizenfeld und später am Friedhof in Dorstadt gesehen. Seitdem fehlt von dem Laufvogel jede Spur. Die Polizei und die Besitzerin appellieren, Sichtungen umgehend zu melden und das Tier nicht selbst einzufangen.

Besitzerin rät zu Vorsicht

Die Besitzerin warnt davor, sich dem Tier zu nähern: Nandus seien sehr wehrhaft, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlten, sagt sie NDR Niedersachsen. Von "Longbottom" gehe aber keine akute Gefahr aus. Auch die Polizei bitte um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere im Straßenverkehr. Nandus sind große, flugunfähige Vögel aus Südamerika, die Straußen und Emus ähneln. Nandus können bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.05.2025 | 06:30 Uhr