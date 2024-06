Niedersachsen Landwirt entdeckt Kinderleiche Stand: 25.06.2024 12:25 Uhr

Bei der auf einer Wiese im Landkreis Stade gefundenen Kinderleiche könnte es sich um Arian handeln. Ein Landwirt hatte den leblosen Körper entdeckt. Der Junge aus Bremervörde-Elm gilt seit Wochen als vermisst.

"Die 'Ermittlungsgruppe Arian' hält einen Zusammenhang mit dem seit April verschwundenen sechsjährigen Arian aus Elm bei Bremervörde für wahrscheinlich", wie die Polizei Rotenburg am Morgen mitteilte. Der Leichnam werde nun von der Rechtsmedizin in Hamburg untersucht. Ein DNA-Abgleich solle die Identität klären. Mit einem Ergebnis ist erst Ende der Woche zu rechnen, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Dann will die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft genauere Informationen bekannt geben.

"Ermittlungsgruppe Arian" untersuchte Fundort

Ein Landwirt hatte den leblosen Körper laut Polizei am Montagnachmittag beim Mähen im wenige Kilometer entfernten Behrste-Estorf (Landkreis Stade) auf einer Wiese gefunden worden. Der Fundort der Kinderleiche liege im Gebiet der Suche nach Arian, so die Polizei weiter. Mitarbeitende der "Ermittlungsgruppe Arian" und die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade hätten den Ort kriminaltechnisch untersucht. Das habe bis spät in die Nacht gedauert, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Die Arbeiten vor Ort seien mittlerweile abgeschlossen, hieß es am späten Vormittag. Es gebe nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder Fremdverschulden.

Mitte Mai wurde zuletzt nach Arian gesucht

Arian war am 22. April aus seinem Elternhaus in Bremervörde-Elm verschwunden. Rund eine Woche hatten Einsatzkräfte sowie Helferinnen und Helfer Tag und Nacht nach dem Jungen gesucht. Zeitweise waren bis zu 1.200 Menschen beteiligt. Polizeisprecher van der Werp hatte Mitte Juni gesagt, es handelte sich um eine der größten jemals in Deutschland durchgeführten Suchaktionen. Dann stellte die Polizei die groß angelegte Suche ein. Seitdem wertet die "Ermittlungsgruppe Arian" Hinweise und Spuren aus. Zuletzt wurde Mitte Mai noch einmal für zwei Tage nach Arian gesucht.

