Zwischen Hamburg und Bremen ICE rammt stehenden Regionalzug Stand: 15.11.2023 21:59 Uhr

Nach einer Zugkollision bei Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen gesperrt. Laut Bundespolizei hatte ein ICE einen unbesetzten Regionalzug touchiert.

Ein beschädigter ICE

Der ICE 615 habe auf der Fahrt von Hamburg nach Rotenburg (Wümme) den stehenden Regionalzug trotz einer Bremsung gestreift, teilte die Bundespolizei Bremen am Abend mit. Der Unfall ereignete sich demnach an einer Weiche mit einer Geschwindigkeit von circa 50 Kilometern pro Stunde. Die rund 550 Reisenden im ICE und die Bahnangestellten beider Züge seien bei der Kollision nicht verletzt worden. Allerdings seien die Züge durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass beide nicht mehr fahrbereit seien. Der Regionalzugbetreiber Metronom richtete für seine Fahrgäste einen Ersatzverkehr mit Bussen sowie einen Hotelzug für Wartende am Bahnhof Tostedt ein, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Dauer der Sperrung ist ungewiss

Die Passagiere des ICE mussten laut Bundespolizei bei einer Evakuierung etwa 400 Meter zu Fuß bis zum Bahnhof Lauenbrück zurücklegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern demnach an. Wegen des bevorstehenden Warnstreiks der Lokführer sei ein Notfallmanager der Bahn vor Ort, um den Reisenden zu helfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Bremen. Wie lange der Bahnverkehr stillsteht, war am Abend nicht absehbar. Auskünfte zu weiteren Reisemöglichkeiten erteilt die Deutsche Bahn über die kostenlose Hotline (0800) 99 66 33.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.11.2023 | 19:00 Uhr