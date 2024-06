Missbrauch in evangelischer Kirche Betroffene fordern Rücktritt von Bischof Meister Stand: 05.06.2024 12:01 Uhr

Missbrauchsbetroffene fordern erneut den Rücktritt des hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister. Sie werfen ihm vor, viel zu spät auf Missbrauchsfälle reagiert zu haben - und noch immer zu wenig zu tun.

Der Bischof müsse aus dem unzureichenden Umgang der Landeskirche mit Missbrauchsfällen Konsequenzen ziehen, fordern Missbrauchsbetroffene am Mittwoch in einem offenen Brief: "Es hat uns viel Mut gekostet, uns der Kirche anzuvertrauen. Leider sind wir dabei im Wesentlichen immer wieder enttäuscht worden." Ihren Hinweisen werde seit 2010 nicht - oder nur mit wesentlicher zeitlicher Verzögerung - nachgegangen. Die Landeskirche habe Betroffene "immer wieder unprofessionell und unempathisch" behandelt.

Betroffene: Fachstelle beantwortet Anliegen nur schleppend

Die Betroffenen machen Meister auch für Versäumnisse in der Fachstelle für sexualisierte Gewalt verantwortlich. Auch nach einer Neuaufstellung im Jahr 2021 würden Betroffene "weiterhin sehr negative Erfahrungen" mit ihr machen, schreiben sie. Mails würden nicht oder nur schleppend beantwortet, Anliegen nicht bearbeitet, Daten teilweise ohne Zustimmung weitergegeben und "Betroffenen wird immer noch nicht geglaubt, wenn die Täter noch im Dienst sind". Sie fordern deshalb: "Die einzige verantwortungsvolle Option ist der Rücktritt von Landesbischof Meister."

Kirchenleitung verteidigt Meister

Die kirchenleitenden Gremien stellten sich hinter den Bischof. Sie seien überzeugt, "dass Ralf Meister seiner Verantwortung als Landesbischof gerecht wird, auch, indem er Fehler im Umgang mit Betroffenen eingeräumt und konkrete Verbesserungen eingeleitet hat", heißt es in einer Erklärung. Auch sei man der Überzeugung, dass die Mitarbeitenden der Fachstelle sexualisierte Gewalt ihre Aufgaben "professionell, mit großem Engagement und im Sinne der Betroffenenorientierung erfüllen".

Leitung räumt Mängel bei Fachstelle für sexualisierte Gewalt ein

Dass die Unterbesetzung der Fachstelle in den Jahren bis 2021 nicht früh genug erkannt und behoben worden sei, sei "unser Fehler", schrieb die Leitung. Dies "bedauern wir sehr. Deshalb haben wir hier, auch auf Initiative von Landesbischof Meister, deutlich nachgebessert". Bereits am Dienstag hatten mehr als 200 Pastorinnen, Diakone und Mitarbeitende der hannoverschen Landeskirche die Kirchenleitung in einem Brief für deren Umgang mit sexuellem Missbrauch kritisiert.

Zweite Forderung nach Rücktritt in diesem Jahr

Die nun veröffentlichte Rücktrittsforderung an Meister ist schon die zweite in diesem Jahr. Im März hatte eine Missbrauchsbetroffene den 62-Jährigen aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Meister hatte das abgelehnt und gesagt: "Ich habe nach Abwägung und Gewissensprüfung entschieden, im Dienst zu bleiben." Er gestand aber auch persönliche Fehler ein. Von heute an beschäftigt das Missbrauchsthema auch die hannoversche Landessynode bei ihrem mehrtägigen Treffen im Kloster Loccum (Landkreis Nienburg). Am Freitag soll es einen Schwerpunkttag dazu geben.

