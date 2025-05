Kirchentag 2025 in Hannover "Christlicher Glaube ist politisch" Stand: 01.05.2025 02:52 Uhr

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eröffnet - und bringt Gläubige aus ganz Deutschland und der Welt in Hannover zusammen. Das Motto: "mutig, stark, beherzt".

Bei dem großen Gottesdienst auf der Bühne vor den Neuen Rathaus sagte Landesbischof Ralf Meister: "Kirchentag ist die Energie von vielen, vielen Menschen, die nicht die Hände in den Schoß legen, sondern aufbrechen, um diese Welt gerechter zu machen." Mit Begeisterung könne der Zustand der Welt zum Besseren gewendet werden, so das Oberhaupt der Evangelischen Landeskirche Hannover. Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund äußerte sich in ihrer Rede bei der Eröffnung zur politischen Rolle der Kirche in der Gesellschaft.

"Christlicher Glaube ist politisch", sagte Siegesmund. "Es braucht eine Kirche, die sich auch politisch äußert und Haltung zeigt." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war ebenfalls zur Eröffnungsveranstaltung nach Hannover gekommen. Für ihn sei der Kirchentag wie ein "Nach-Hause-Kommen", sagte Steinmeier. "Er ist der Ort, an dem wir die Fragen stellen, die uns gerade auf den Nägeln brennen" - persönlich und gesellschaftlich.

Das Junge Vokalensemble Hannover und die Big Band "Fette Hupe" haben auf dem Opernplatz mit Duke Ellingtons selten aufgeführtem Jazzoratorium "Sacred Concerts" beschwingt auf den Kirchentag eingestimmt - mit Vokalsolisten, Chor und Stepptanz. Und auch in den kommenden Tagen hält das Programm große und kleinere kulturelle Veranstaltungen parat: eine Ausstellung mit der Neuinterpretation des Kreuzweges Jesu Christi im Sprengel Museum Hannover, ein Operngottesdienst in der Markuskirche, ein Mitsingkonzert mit der NDR Radiophilharmonie und viele mehr. Bis zum 4. Mai werden rund 1.500 kulturelle, geistlich-liturgische und gesellschaftspolitische Veranstaltungen angeboten.

Viele Themen beim Kirchentag 2025

Das Programm soll Menschen aus allen Altersklassen ansprechen. Es gibt Gottesdienste und Bühnen speziell für Kinder und Jugendliche, aber auch Podiumsdiskussionen. Ein Thema, das die Kirche noch immer unverändert beschäftigt, ist die Debatte um sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Aber auch der Zusammenhalt der Gesellschaft, die Zukunft der Demokratie, der Kampf gegen Rassismus oder die Frage der Gestaltung der globalen Klimagerechtigkeit zwischen den Generationen stehen auf der Tagesordnung. Mitdiskutieren werden Menschen aus Politik und Gesellschaft, Aktivisten, Sozialforscher und Ethiker. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche und Berliner Landesbischof Christian Stäblein betont, dass Kirche immer auch politisch sei: "Wir sind nicht die besseren Politikerinnen und Politiker, aber wir sind manchmal auch dafür da, um zu mahnen und um im guten alten Sinne ins Gewissen zu reden."

Thema Frieden: "Bin gespannt, wie das in Hannover besprochen wird"

In diesem Jahr wird auch das Thema Frieden eine große Rolle spielen, ist sich der stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen, Tobias Bilz, sicher: "Es geht um die Frage, wie wir es ausbalancieren: Einerseits gibt es auf dieser Welt Krieg, und wir müssen dem Bösen wehren. Andererseits stehen wir als Christen besonders für die Friedensbotschaft. Ich bin sehr gespannt, wie das in Hannover besprochen werden wird."

Ökumenische Friedenssynode mit Margot Käßmann

Besprochen wird das Thema Frieden in Hannover nicht nur auf den offiziellen Veranstaltungen des Kirchentages. Eine unabhängige ökumenische Friedenssynode will am 1. Mai einen "Christlichen Friedensruf Hannover 2025" gegen die "Militarisierung von Politik und Gesellschaft" verabschieden. Federführend ist die frühere EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, die auf dem Kirchentag eine Bibelarbeit halten wird. Auf einem Podium des Kirchentages wird sie aber nicht auftreten.

Von Taylor Swift bis Fußball ist alles im Programm dabei

Es gibt auch musikalische Abendmahle und Gottesdienste mit Musik von ABBA, Taylor Swift und einer Mischung aus traditioneller jüdischer, christlicher und islamischer Musik. Auch für Sportbegeisterte ist einiges im Angebot. Der Fußball-Gottesdienst und eine Lauf-Andacht, bei der die Teilnehmenden zusammen joggen, sind nur zwei Beispiele. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" stellen gemeinnützige Gruppen ihre Konzepte vor. Besucherinnen und Besucher können am Freitag zwischen verschiedenen Abendmahlen auswählen, viele sind mehrsprachig: unter anderem in Farsi, auf Tschechisch, auf Englisch, auf Ungarisch, in Gebärdensprache, aber auch auf Plattdeutsch.

Diese Straßen werden in Hannover außerdem gesperrt

Friedrichswall und der Friederikenplatz : 1. bis 3. Mai täglich von 17 Uhr bis 23.30 Uhr; 4. Mai von 6.30 Uhr bis 14 Uhr

und der : 1. bis 3. Mai täglich von 17 Uhr bis 23.30 Uhr; 4. Mai von 6.30 Uhr bis 14 Uhr Langensalzastraße : 1. Mai von 10 Uhr bis zum 3. Mai 18 Uhr

: 1. Mai von 10 Uhr bis zum 3. Mai 18 Uhr Georgstraße: Bis zum 4. Mai 14 Uhr

Entspannt anreisen - Wissenswertes über Anfahrt und Tickets

Die Veranstaltenden bitten Gäste, die mit dem Auto oder Reisebus anreisen, sich in Gruppen zusammenzutun, um den Autoverkehr so gering wie möglich zu halten. Der Kirchentag möchte nach eigener Angabe so umweltfreundlich wie möglich sein und empfiehlt den Besuchenden deswegen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Ticket für den Kirchentag ist eine Fahrkarte für die ÜSTRA-Zonen A bis C integriert.

Alle Informationen sind auf der Website des Deutschen Evangelischen Kirchentags zu finden. Einen Überblick über das Programm bietet die kostenlose Kirchentags-App. Dort gibt es auch Informationen zur Anzahl freier Sitzplätze bei Veranstaltungen, das digitale Kirchentagsticket und Gutscheine.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen

Es gibt verschiedene Arten von Eintrittskarten: Tickets für alle fünf Tage, Tickets für einen Tag sowie Tagestickets, die ab 16 Uhr gültig sind. Damit können alle Veranstaltungen im Geltungszeitraum besucht werden, solange es freie Plätze gibt. Sobald alle Plätze bei einer Veranstaltung belegt sind, besteht kein Anspruch auf Einlass. Einige Veranstaltungen können nur mit Voranmeldung besucht werden, etwa der Musikgottesdienst "Disco-Hochzeit" am Freitagabend. Dort bekommen die Paare den Segen auf der Tanzfläche.

Diese - und andere - prominenten Gäste treten beim Kirchentag 2025 auf:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU)

Mehr als Besucher sein - Mitmachen beim Kirchentag

Rund 5.000 Helferinnen und Helfer sind beim Kirchentag 2025 in Hannover im Einsatz. Für die Menschen in der Region gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Unter anderem werden Schlafplätze, Fahrbereitschaften oder auch Helfende für Infostände gesucht.

Der nächste Kirchentag 2027 ist in Planung

Der 40. Evangelische Kirchentag wird in zwei Jahren in Düsseldorf stattfinden. Auch den Katholikentag gibt es alle zwei Jahre: Ausgerichtet wird der 104. Deutsche Katholikentag vom 13. Mai bis 17. Mai 2026 in Würzburg.

Dieses Thema im Programm:

NDR Kultur | Hallo Niedersachsen | 30.04.2025 | 19:30 Uhr