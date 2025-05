Weltausstellung in Hannover Expo-Gelände öffnet zum Jubiläum erneut Stand: 31.05.2025 09:49 Uhr

Mit Konzerten, Vorträgen und Führungen wird in Hannover an diesem Wochenende an die Expo 2000 erinnert. 30.000 Besucher werden erwartet. Vor 25 Jahren kamen 18 Millionen Menschen, um die Weltausstellung zu sehen.

Heute und morgen öffnen unter dem Motto #Expo2000Revisited zahlreiche Pavillons im Expo-Park ihre Türen, wie die Landeshauptstadt Hannover mitteilte. Der Eintritt zu den Veranstaltungsorten und Konzerten ist demnach frei. Auch über das Wochenende hinaus laden laut Stadt weitere Events dazu ein, das Jubiläum zu feiern. Mit der Expo 2000 fand vor 25 Jahren unter dem Leitthema "Mensch, Natur, Technik" in Hannover die erste Weltausstellung in Deutschland statt.

Vorträge, Führungen und Ausstellungen

Am Wochenende kann im holländischen Pavillon eine Ausstellung und in der Finbox ein Vortrag zum Thema Architektur besucht werden. Der dänische Pavillon bietet zudem Vorträge zum Thema Energie sowie Führungen an. Die Leibniz Fachhochschule informiert über Forschungsprojekte und das Exposeeum veranstaltet Baustellenführungen durch die neuen Museumsräume. Von dort aus starten außerdem stündliche Themenführungen über das Gelände. Am Sonntag wird ein dreistündiger Rundgang durch die Gärten im Wandel angeboten.

Live-Musik, Tänze und Lesung

In den Peppermint Park Studios, die von Künstlerinnen und Künstlern für Produktionen gebucht werden, können am Samstag ab 15 Uhr Konzerte besucht werden, am Sonntag lädt Autorin Malin Thunberg-Schunke zu einer Lesung ein. Auch an anderen Orten läuft Musik - unter anderem samt Tanzeinlage unterschiedlicher hannoverscher Vereine in den Gärten im Wandel. Das DRK ist mit seiner Rettungshundestaffel und Sonderfahrzeugen vor Ort und baut für die kleinen Gäste eine Hüpfburg und eine Bastelecke auf. Außerdem laden verschiedene Foodtrucks zum Essen ein. Eine ausführliche Programmübersicht gibt es auf der Internetseite des Expo Parks.

Ausbau der Infrastruktur trägt bis heute

Das Eventwochenende wird laut Stadt am Samstag um 14 Uhr offiziell eröffnet. Mit dabei sind unter anderem Sigmar Gabriel (SPD, Ministerpräsident a. D.), Musikproduzent und Hausherr des Peppermint Pavillons Mousse T. und Herbert Schmalstieg (SPD, Oberbürgermeister a. D.). Bis heute profitiert die Stadt nach eigenen Angaben von der Messe vor 25 Jahren. Unter anderem sei die Infrastruktur samt S-Bahn, Autobahn und Flughafen damals mit Milliarden Euro ausgebaut worden.